Mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các đề xuất của cử tri

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Trước khi diễn ra hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội Nguyễn Vân Chi và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh đã tặng quà cho 20 hộ nghèo tại xã Trung Lộc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội Nguyễn Vân Chi báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Trong thời gian qua, đặc biệt sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, tình hình tư tưởng, dư luận cử tri và Nhân dân xã Trung Lộc cơ bản ổn định. Đại đa số cử tri và Nhân dân thể hiện sự phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cử tri ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và xây dựng, cử tri xã Trung Lộc đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, cũng như nêu lên một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội và đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri thể hiện mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cử tri Đặng Văn Thọ – Xóm Kim La nêu kiến nghị liên quan đến việc trích đo, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại hội nghị, cử tri đã có nhiều phản ánh, kiến nghị về việc cải thiện điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người đang gánh vác khối lượng công việc lớn tại cơ sở. Trong đó, đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét, điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo đảm đời sống để cán bộ, công chức yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với cơ sở; nghiên cứu, xem xét hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, biên chế cấp xã theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, giảm áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Cử tri đề nghị bổ sung thêm biên chế tổ chức cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cũng như các vị trí đặc thù có chuyên môn như: Công nghệ thông tin phụ trách chuyển đổi số, Giáo dục, Y tế... Cho phép UBND xã bố 01 cán bộ không chuyên trách thú y cơ sở để hỗ trợ cán bộ công chức trong công tác phòng chống dịch bệnh và công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm hàng năm.

Đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp trụ sở làm việc, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân. Kiến nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành các chính sách thu hút, khuyến khích cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ, năng lực công tác tại cấp xã; có lộ trình đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Cử tri Lương Đình Khánh – Xóm 4 nêu một số nội dung kiến nghị liên quan đến an toàn môi trường mạng, cơ sở vật chất

Thực hiện chủ trương sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số cán bộ không chuyên trách nghỉ theo tinh thần Nghị định 154/2025/NĐ-CP, tuy nhiên đã gần 6 tháng mà các đối tượng này vẫn chưa được hưởng chế độ. Cử tri kiến nghị cần làm rõ chính sách đối với những trường hợp này để đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp phòng học, khu vệ sinh, trang thiết bị dạy học, bảo đảm môi trường học tập an toàn, thuận lợi cho học sinh và giáo viên; tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế ở nông thôn; đồng thời quan tâm giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, lối sống cho học sinh… Cùng với đó, quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến cơ sở; mở rộng danh mục thuốc, vật tư y tế được thanh toán bảo hiểm y tế phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân; giảm bớt thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cử tri Đỗ Văn Thắng đề nghị cần quan tâm đến chính sách đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ bác sỹ về công tác tại Trạm Y tế

Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh, đơn giản hóa các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ; có chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình kinh doanh phù hợp… Kiến nghị chính quyền các cấp quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động môi trường;tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các cơ sở vi phạm quy định về môi trường. Đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung quy định theo hướng đơn giản hóa một số thủ tục, cho phép chấp nhận các giấy tờ thay thế hoặc xác nhận thực tế sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch để tháo gỡ khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất trái thẩm quyền trước đây.

Quang cảnh hội nghị

Cử tri cũng phản ánh và đề nghị Nhà nước quan tâm nâng cấp một số tuyến đường đã bị xuống cấp trầm trọng, gây tai nạn giao thông; lắp đèn tín hiệu giao thông tại một số ngã tư để người dân đi lại thuận tiện, an toàn; lắp Barie tự động đoạn giao cắt với đường sắt… Cử tri đề xuất tỉnh sớm triển khai dự án “Công viên vĩnh hằng" giảm bớt khó khăn, vất vả cho người dân không phải đi sang các tỉnh khác khi gia đình có người mất…

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến Bảo hiểm y tế, nhân lực y tế

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Tại hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, sát thực tế của cử tri xã Trung Lộc. Đồng thời, tập trung làm rõ các nhóm vấn đề về tổ chức bộ máy, bổ sung biên chế các vị trí đặc thù; các nội dung thuộc lĩnh vực môi trường, đất đai, nâng cấp cơ sở vật chất tuyến cơ sở...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh cho biết, hội nghị đã tiếp nhận 8 nhóm lĩnh vực với 52 nội dung cụ thể; trong đó, đối với dự án công viên vĩnh hằng, đây là nguyện vọng chung của cử tri toàn tỉnh nhằm giảm khó khăn, vất vả cho người dân khi phải sang các tỉnh lân cận để lo hậu sự; tuy nhiên, việc triển khai vấn đề này gặp mâu thuẫn là các cử tri muốn có dự án nhưng không muốn đặt tại xã mình.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các báo cáo sau này phải có địa chỉ cụ thể thay vì nói chung chung để việc giải quyết có kết quả thực chất. Đồng thời giao trách nhiệm cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời cho chính quyền.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng mong muốn các cử tri chia sẻ trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền hai cấp, trong đó, về vấn đề về trụ sở, tỉnh đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ để có điều chỉnh phù hợp nhất. Về lâu dài, các xã chủ động rà soát, quy hoạch trụ sở làm việc sao cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thuận tiện cho người dân nhưng tuyệt đối không được gây lãng phí nguồn lực nhà nước…

Toàn bộ các kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, phân loại để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và không ngừng nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn