Mỹ nhân đẹp bậc nhất showbiz Việt: Chưa lấy chồng sinh con, 30 tuổi thất nghiệp, từng tuyên bố thẳng 1 điều

Thất nghiệp ở tuổi 30

Sinh năm 1995 tại Hà Nội, Huyền My bước vào làng giải trí khi mới 19 tuổi và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý sau khi giành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Sở hữu nhan sắc thanh lịch cùng hình ảnh sạch, cô được xem là một trong những á hậu có xuất phát điểm thuận lợi nhất thời điểm đó. Ba năm sau, Huyền My đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, lọt Top 10, chính thức ghi tên mình lên bản đồ nhan sắc quốc tế.

Á hậu Huyền My.

Khi nhiều người đẹp cùng thời chọn cách bám trụ showbiz, Huyền My lại rẽ hướng. Từ năm 2021, cô chuyển sang làm MC/BTV truyền hình thể thao tại K+ – một môi trường khắt khe, đòi hỏi kiến thức và áp lực cao hơn hào quang nhan sắc. Gần 4 năm gắn bó, Huyền My coi K+ là nơi giúp cô "lớn lên" trong nghề, không còn là một á hậu đi dẫn chương trình, mà là một MC thực thụ.

Tuy nhiên mới đây K+ bất ngờ thông báo ngừng sóng. Việc phải rời công việc từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài khiến Huyền My không giấu được cú sốc. Cô thừa nhận đã khóc rất nhiều khi biết thông tin từ nửa năm trước. Tuy nhiên đến khi chính thức nghỉ việc, Huyền My cũng không giấu được sự hụt hẫng.

Không phải lời chào tạm biệt nào cũng có thể hẹn gặp lại. Vậy là tôi chính thức rời xa "ngôi nhà thứ 2" - K+ vào đúng sinh nhật, nơi mà như bao đồng nghiệp khác, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ nghỉ hưu tại đây. Cảm ơn K+ đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp, những đồng nghiệp vô cùng tuyệt vời và có cơ hội được gần hơn với các khán giả yêu thể thao.

Tôi đã có 4 năm tại đây với những trải nghiệm đỉnh cao nhất, đúng như những gì chúng tôi luôn cố gắng mang tới khán giả. "Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào…", Huyền My chia sẻ trên trang cá nhân.

Nhan sắc xinh đẹp của nàng hậu.

Đời tư kín tiếng

Trái với sự nghiệp khá rõ ràng, đời tư của Huyền My luôn khiến mọi người tò mò vì giấu quá kín. Nhiều năm qua, cô liên tục vướng tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Ở thời điểm nhiều người đẹp cùng lứa đã yên bề gia thất, Huyền My vẫn chọn cuộc sống độc thân.

Đáng chú ý, á hậu 9X từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về hôn nhân, cho rằng bản thân không muốn lấy chồng quá muộn. Cô từng nói, nếu đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được người phù hợp thì sẽ không kết hôn nữa. "Tôi thích lập gia đình sớm để được gần bên con như hai người bạn. Nhưng tiếc là duyên chưa đến. Nếu 30 tuổi mà chưa lấy chồng, chắc tôi sẽ không kết hôn nữa", Huyền My từng chia sẻ trên tờ Znews.

Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Huyền My vẫn giữ nhan sắc trẻ đẹp. Báo chí và truyền thông Trung Quốc từng khen ngợi á hậu Huyền My rất nhiều lần — từ gọi cô là "quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam", "mỹ nhân số 1 Việt Nam" đến ví von với "thần tiên tỷ tỷ". Những lời khen này thường nhấn mạnh vẻ đẹp thanh lịch, làn da trắng, khí chất sang trọng và đôi mắt hút hồn của cô — khiến công chúng Trung Quốc và châu Á chú ý, bất chấp việc cô hiện không hoạt động quá sôi nổi trong showbiz.

