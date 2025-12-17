Bộ Công an đề xuất phát triển ví điện tử quốc gia gắn với VNeID

Bộ Công an đang xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết phát triển công dân số, trong đó có nội dung về phát triển ví điện tử quốc gia.

Theo Bộ Công an, thị trường ví điện tử do doanh nghiệp cung cấp còn phân mảnh. Trong khi đó, Nhà nước đang thiếu công cụ thanh toán, thúc đẩy thanh toán 2 chiều (công dân và Nhà nước) một cách chủ động, trực tiếp.

Vì vậy, Bộ đặt mục tiêu xây dựng một ví điện tử quốc gia duy nhất gắn với VNeID do Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt.

Ví điện tử quốc gia dự kiến được sử dụng làm kênh chi trả các chính sách an sinh xã hội, lương hưu và trợ cấp, đồng thời phục vụ thanh toán các dịch vụ công như thuế, phí và tiền phạt, tích hợp với các tài khoản ngân hàng, các ví điện tử và các phương thức thanh toán khác để thống nhất trên VNeID.

Bộ Công an đề xuất rà soát, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng để quy định cơ chế pháp lý đặc thù cho “Ví điện tử quốc gia”.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 9, Việt Nam có 53 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đang hoạt động trên thị trường, trong đó có 49 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử. Số lượng ví điện tử đang hoạt động là gần 30,35 triệu ví (chiếm 61,26% trong tổng số gần 49,57 triệu ví điện tử đã được kích hoạt) với tổng số dư trên các ví này là khoảng 3.110 tỷ đồng.

Hiện nay, thị phần người dùng ví điện tử tập trung hầu hết tại một số thương hiệu lớn như MoMo, ZaloPay, ShoppePay, Viettel Money,... Trong đó, MoMo theo đuổi mục tiêu trở thành “siêu ứng dụng” khi tích cực mở rộng hệ sinh thái thông qua việc đa dạng hóa đối tác và dịch vụ, không chỉ bằng hợp tác mà còn bằng các thương vụ M&A và đầu tư vào startup, doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, ShopeePay tận dụng lợi thế từ nền tảng thương mại điện tử Shopee, Shopee Food để thúc đẩy tăng trưởng, trong khi VNPay lựa chọn chiến lược đi sâu vào mảng chủ lực là hạ tầng thanh toán tại các điểm bán lẻ truyền thống, dựa trên mạng lưới chấp nhận thanh toán phủ rộng trên cả nước.

Tác giả: Bảo Duy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn