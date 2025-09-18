Sao Việt kiều Mỹ muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam

Kyle Colonna mơ ước khoác áo đội tuyển Việt Nam sau khi có quốc tịch.

Trong lần tái ngộ đội bóng cũ Hà Nội FC tại Cúp Quốc gia 2025, trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Thể Công Viettel.

Không chỉ vững vàng ở hàng phòng ngự, giúp đội giữ sạch lưới, Kyle còn tích cực tham gia tấn công giúp đội nhà có được chiến thắng 1-0 để góp mặt ở vòng 1/8.

Chia sẻ với truyền thông trong chương trình Cuộc sống Việt kiều, Kyle Colonna tâm sự: "Khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam không chỉ là giấc mơ của riêng tôi mà là của mọi cầu thủ. Tôi biết con đường phía trước đòi hỏi tôi phải kiên trì, hoàn tất thủ tục và quan trọng nhất là tỏa sáng trên sân cỏ để thuyết phục ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

Tôi vẫn đang cố gắng từng bước nhỏ để chờ tới ngày đó. Nếu ngày đó đến, không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi mà của cả gia đình".

Colonna cũng nhấn mạnh: "Việt Nam đã cho tôi và gia đình quá nhiều thứ: Cơ hội, sự nghiệp và cả một nền văn hóa giàu bản sắc. Vì vậy, được cống hiến cho đội tuyển Quốc gia chính là cách tuyệt vời nhất để tôi đền đáp lại mảnh đất này. Đó sẽ là vinh dự mà tôi vô cùng trân trọng.".

Kyle Colonna sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m88, chơi ở vị trí trung vệ, có bố là người Mỹ còn mẹ là người gốc Việt và từ lâu đã có mơ ước nhập tịch Việt Nam để được thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Kyle Colonna đến Việt Nam thi đấu từ mùa giải 2024/25 sau khi chia tay New Mexico United (Giải hạng nhất của Mỹ).

Trở về Việt Nam, cầu thủ Việt kiều Mỹ có 18 lần ra sân ở đấu trường V-League và Cúp Quốc gia trong màu áo Hà Nội FC trước khi chuyển sang Thể Công - Viettel, nơi cầu thủ này đã đá chính cả 4 trận từ đầu mùa giải năm nay.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn