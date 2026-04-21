Đối tượng nghi "ngáo đá" cầm kéo leo mái nhà, hủy hoại tài sản người dân

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/4, một nam thanh niên (ngoài 25 tuổi) có biểu hiện bất thường đi xe ôm đến đường Hà Huy Giáp. Sau khi vào một tiệm tóc xin đi vệ sinh, người này rời đi với trạng thái không tỉnh táo, nghi "ngáo đá", ú ớ rồi bất ngờ leo lên đập phá trên mái nhà dân.

Đáng chú ý, trên tay người này cầm hai cây kéo, liên tục nhảy múa, đập phá đồ đạc khiến cả khu phố hoảng sợ.



Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, cầm 2 cây kéo cố thủ trên nóc nhà dân.



Sáng 21/4, kể lại sự việc, bà Hoàng Vân, một phụ nữ sống tại khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng: "Lúc đó tôi đâu có kịp đóng cửa, hoảng quá ẵm hai đứa nhỏ chạy ra ngoài luôn vì sợ người đó nhảy xuống trúng nhà mình. Ở trên đó anh ta đạp luôn cục nóng máy lạnh rồi nhảy qua nhảy lại làm cái máy bây giờ không hoạt động được nữa".

Tương tự, bà P.T.T.T cho biết, khi đang dọn hàng nước ra bán thì nghe xóm hô hoán có "ngáo đá" trên mái nhà.

"Tôi chạy lên lầu đóng cửa nhưng nam thanh niên đó đã nhảy qua sát nóc nhà mình rồi. Người này bẻ ống nước, nước chảy lênh láng, rồi lấy kéo đâm thủng bồn nước, sau đó đạp rớt bồn nước xuống mương luôn. Cả xóm không ai dám ở trong nhà, phải chạy hết ra đường vì người này cầm kéo hung hăng quá", bà T.T. kể lại.

Bồn nước nhà dân bị đạp hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa một đoạn đường Hà Huy Giáp để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, người này không chấp hành vận động mà tiếp tục di chuyển qua nhiều nóc nhà, sau đó leo lên hệ thống dây cáp viễn thông băng ngang đường...

Đến khoảng 19h30, khi đu dây qua đường được một đoạn thì có lẽ do mỏi tay nên người này buông tay rơi xuống từ độ cao hơn 3 mét. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ập đến khống chế, đưa người này về trụ sở.

Người dân sửa lại bồn nước sáng 21/4.

Ghi nhận thực tế vào sáng ngày 21/4, nhiều hộ dân tại đây đang phải thuê thợ sửa chữa lại mái tôn, thay bồn nước và đường ống bị hư hỏng. Bà T.T bức xúc cho biết: "Sáng nay mua cái bồn mới hết 1,5 triệu đồng, rồi tiền tôn hết hơn 4 triệu nữa. Tính cả tiền công thợ chắc cũng thiệt hại 6 - 7 triệu đồng. Tôn bị đạp nát hết, không thay thì mưa xuống dột hư hết đồ...".

Tác giả: PV

Nguồn tin: cand.com.vn