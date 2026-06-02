Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích dưới sông ở Lâm Đồng

Chiều 31/5, anh P.T.T (18 tuổi, ngụ xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) cùng 2 người bạn đến khu vực Bến Thượng, thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy để vui chơi và tắm sông.

Đến khoảng 16h cùng ngày, 2 người bạn lên bờ trước, còn anh T tiếp tục ở lại dưới sông. Bất ngờ, anh T không may gặp nạn và bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: MXH

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Lũy phối hợp các lực lượng tại địa phương nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, Đội thiện nguyện Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cũng huy động mô tô nước và chèo SUP dọc theo dòng chảy của Sông Lũy để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV