Sản phụ sinh trên xe, bé gái được cấp cứu kịp thời

Theo thông tin ban đầu, sản phụ V.T.D.L sinh năm 1991, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, mang thai tuần thứ 36, trên đường đi phường Rạch Giá khám thai, có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ.

Do quá trình chuyển dạ diễn ra quá nhanh, chị L đã sinh bé gái ngay trên xe. Sau đó được đưa vào Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn 4 cấp cứu.

Tiến hành cấp cứu, khai thông đường thở, hút dịch, nhớt ở mũi, miệng, kích thích bằng cách xoa lưng làm nóng, ủ ấm.

Ngay khi tiếp nhận, bé gái mới sinh có dấu hiệu tím tái, các y bác sĩ đã phối hợp với cán bộ Trạm y tế xã Bình Sơn, tỉnh An Giang nhanh chóng tiến hành cấp cứu, khai thông đường thở, hút dịch, nhớt ở mũi, miệng, kích thích bằng cách xoa lưng làm nóng, ủ ấm.

Sau khi cấp cứu, sức khỏe sản phụ tiến triển tích cực, phản xạ tốt

Sau khi cấp cứu, sức khỏe sản phụ tiến triển tích cực, phản xạ tốt; tiếp tục ủ ấm và theo dõi; bé gái nặng 2.5kg. Sản phụ được cấp cứu theo đúng quy trình chuyên môn, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

Sau khi cấp cứu

Hiện, tình hình sức khỏe chị L và bé gái ổn định và được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Tác giả: Phan Văn Ánh

Nguồn tin: Báo VOV