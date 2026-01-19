Tạm giữ đối tượng “ngáo đá” xông vào trụ sở Công an lúc rạng sáng

Trước đó, rạng sáng 18/1, trong lúc tuần tra bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng trên địa bàn phường Phú Lợi, Tổ công tác Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ phát hiện một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, đang đột nhập trái phép vào Trụ sở khối Cảnh sát tại phường Phú Lợi.

Đối tượng Nhớ (bên phải).

Lập tức, Tổ công tác triển khai lực lượng tiếp cận, nhận thấy đối tượng có biểu hiện kích động mạnh, không làm chủ được hành vi, nghi do sử dụng trái phép chất ma túy, nên đã khống chế, bàn giao cho Công an phường Phú Lợi xử lý theo quy định.

Đối tượng Nhớ được đưa về Công an phường Phú Lợi để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Nhớ (SN 1999, ngụ tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ). Kết quả test nhanh cho thấy Nhớ dương tính với ma túy.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân