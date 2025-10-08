Khống chế “ngáo đá” tấn công người thân rồi nhảy xuống sông bơi

Chiều 8/10, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết vừa lập hồ sơ và tham mưu UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng Phan Xuân Nhật Anh (SN 1988) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 7/10, Phan Xuân Nhật Anh có biểu hiện lên cơn ngáo đá, không kiểm soát được hành vi. Người này đã dùng một tuốc nơ vít và một chiếc đục (công cụ của thợ mộc dùng đục gỗ - PV) để tấn công bà ngoại và mẹ ruột của mình.

Nơi đối tượng Anh nhảy xuống sông khi lên cơn "ngáo đá".

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường Phú Xuân nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Huế đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi lực lượng chức năng có mặt, nam thanh niên này có biểu hiện loạn thần, tay lăm lăm cầm tuốc nơ vít và chiếc đục, đứng trước nhà la hét, gây náo loạn.

Thấy lực lượng chức năng, Anh liền bỏ chạy đến khu vực cầu Kho và bất ngờ nhảy xuống sông Ngự Hà. Sau một lúc được lực lượng Công an đã vận động, thuyết phục, Anh đã bơi vào bờ và được đưa về trụ sở Công an phường Phú Xuân để làm việc.

Được biết, Phan Xuân Nhật Anh là đối tượng sử dụng ma túy và nằm trong diện quản lý, theo dõi của Công an phường Phú Xuân. Đối tượng này có 2 tiền sự và 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường đã lập hồ sơ và tham mưu UBND phường Phú Xuân ra quyết định xử phạt hành chính Phan Xuân Nhật Anh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn