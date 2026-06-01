Một phụ nữ tử vong tại chỗ sau va chạm với xe bồn

Ngày 31-5, Công an phường Long Trường, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe bồn biển số TPHCM chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng từ Võ Chí Công đi cảng Phú Hữu. Khi đến đoạn giao đường Gò Cát, phường Long Trường, xe bồn bất ngờ va chạm với xe máy biển số tỉnh Gia Lai do người phụ nữ cầm lái chạy cùng chiều.

Tai nạn khiến xe máy ngã xuống đường, người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Công an phường Long Trường phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Đường Nguyễn Duy Trinh được người dân gọi là "con đường tử thần" do tai nạn giao thông chết người liên tục. Hồi tháng 9-2025, HĐND TPHCM đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh từ 7-8 m lên 30 m.

