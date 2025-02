Doanh nghiệp xứ Nghệ “đỏ mắt” tìm lao động

Doanh nghiệp “khát” lao động

Sau một thời gian ngừng hoạt động do khó khăn về hàng hóa và tài chính, từ tháng 2/2025, Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh đóng tại Khu công nghiệp (KCN) Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chính thức được chuyển nhượng và thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Cosmo Hàn Quốc. Để đưa nhà máy vào vận hành trở lại từ đầu năm nay, doanh nghiệp này cần tuyển dụng khoảng 2.500 lao động. Ngay sau khi tái khởi động trở lại, nhà máy đã nhận được các đơn hàng may mặc đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Mỹ… Với mức lương cơ bản từ 5,5 triệu đồng cùng nhiều chế độ ưu đãi đối với công nhân làm việc tại công ty như hỗ trợ xe đưa đón, bữa ăn ca, chi phí chăm sóc con nhỏ với kỳ vọng sẽ nhanh chóng thu hút lao động địa phương.

Tuy nhiên, đến nay số lượng công nhân đã tuyển dụng được để vận hành máy móc thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cụ thể, tính đến thời điểm này Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh chỉ có khoảng 70 công nhân đang làm việc tại 3 chuyền sản xuất, trong khi nhà máy có đến 84 chuyền may đã được đầu tư lắp đặt tại nhà xưởng, cần số lượng công nhân lấp đầy là khoảng 2.500 người. Đại diện nhà máy cho biết, từ đầu năm đến nay, công ty đã liên tục tuyển dụng dưới nhiều hình thức như tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho người dân, lao động địa phương; gọi điện trực tiếp cho số công nhân đã từng làm việc tại công ty; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; treo băng rôn, phát tờ rơi... song vẫn chưa thu hút được lượng lao động đến đăng ký tuyển dụng.

Tương tự, để đáp ứng nguồn nhân lực Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, doanh nghiệp này đã thông báo cần tuyển dụng số lượng 500 lao động phổ thông. Với mức thu nhập hấp dẫn lên tới 20 triệu đồng/tháng, cùng với đó là các chế độ đãi ngộ như thưởng gia nhập 3 triệu đồng khi đi làm trong tháng 12/2024 và làm việc tại công ty đủ 3 tháng; được hỗ trợ 2 triệu đồng khi làm việc tại Hải Phòng; hỗ trợ xe đưa đón và chỗ ở khi làm việc tại Hà Tĩnh... So với địa phương như Hà Tĩnh, mức thu nhập và ưu đãi này là khá hấp dẫn, tuy vậy vẫn không nhiều lao động quan tâm, ứng tuyển.

Cũng tại Khu kinh tế Vũng Áng, mặc dù Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) liên tục thông báo tuyển dụng lao động với loạt chế độ đãi ngộ song doanh nghiệp này luôn trong tình trạng “khát” lao động. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, ngay đầu năm mới, FHS đã quan tâm đến việc thông báo tuyển dụng lao động với nhiều chính sách ưu đãi, thu hút hấp dẫn như nhân viên nhận việc đủ 1 năm sẽ nhận từ 110 - 120 triệu đồng/năm chưa bao gồm phụ cấp tăng ca và các khoản trợ cấp kí túc xá, giao thông, tiền ăn, chuyên cần. Ngoài ra, nếu làm việc đủ 12 tháng công nhân sẽ được phát tiền thưởng 6 triệu đồng, thưởng Tết 1-2 tháng lương cơ bản.

Được biết, mỗi năm, Formosa Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng, phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn tuyển sinh lớp đào tạo nghề ngắn hạn từ 1.500 – 2.000 lao động phổ thông. Song, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, FHS luôn trong tình trạng thiếu hụt lao động. Thậm chí, trong những năm gần đây doanh nghiệp này còn đối mặt với vấn nạn “chảy máu” nguồn lực lao động, khi có hàng nghìn công nhân xin nghỉ việc.

Là địa phương tập trung nhiều nhà máy, KCN lớn nhất nhì các tỉnh Bắc Trung bộ, tại tỉnh Nghệ An từ đầu năm đến nay hàng chục doanh nghiệp cũng đang “đỏ mắt” tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh đầu năm, nhằm chạy đà hoàn hảo cho cả năm tài chính phía trước. Công ty TNHH Luxshare - ICT đóng tại KCN VSIP, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chuyên sản xuất linh kiện điện tử, dịp đầu năm nay đang có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động phổ thông. Yêu cầu chỉ cần có CCCD, không yêu cầu kinh nghiệm là có thể đi làm ngay với mức thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng.

Lao động làm việc tại công ty được đảm bảo đầy đủ các khoản BHXH theo đúng quy định pháp luật, phụ cấp nhà ở, phụ cấp xăng xe, tiền thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên, hỗ trợ tiền ăn… và được ở ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi.

Hàng trăm doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng lấp đầy lao động là rất ít.

Lao động không mặn mà với doanh nghiệp tại địa phương

Tại Nghệ An, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn như Công ty Everwin tại KCN VSIP cần tuyển dụng 3.500 lao động hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử; Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision cần tuyển 2.300 lao động để sản xuất linh kiện điện tử; Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam đóng tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.800 công nhân sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học; Công ty CP may Minh Anh Kim Liên đóng tại KCN Bắc Vinh, dịp đầu năm cũng có nhu cầu tuyển dụng gần 600 lao động phổ thông; Công ty TNHH May thời trang xuất khẩu Fanning tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương tuyển dụng hơn 400 lao động...

Điểm chung của các doanh nghiệp trong đợt tuyển dụng đầu năm là tung ra nhiều chế độ đãi ngộ nhưng vẫn không thu hút được sự quan tâm của người dân địa phương dẫn đến khan hiếm lao động phổ thông lẫn công nhân có tay nghề cao.

Theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An, hiện có 44 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động với hơn 17.000 người. Trong đó, ngành điện tử có số lượng lao động cần tuyển dụng nhiều nhất với hơn 11.000 người; ngành dệt may có 11 doanh nghiệp cần tuyển dụng hơn 1.900 lao động. Ngoài ra, một số ngành nghề khác cũng có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động trong thời gian gần đây là hợp kim, sản xuất kim loại, sản xuất thực phẩm, chăn nuôi, xây dựng, điện dân dụng, nghỉ dưỡng, giày da...

Trong khi đó, theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, sau nghỉ kỳ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, có 59 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 7.500 lao động. Nguồn tuyển dụng tương đối lớn, đa dạng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, song tập trung ở nhóm may mặc, linh kiện điện tử, kỹ thuật sản xuất, chế tạo, xây dựng…

Để thu hút lao động, các doanh nghiệp ở xứ Nghệ cũng đã có những chính sách đãi ngộ hấp dẫn với tiền lương cao hơn các năm trước. Người lao động được hỗ trợ nhà ở, xăng xe, thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên, hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ xe buýt, chế độ cho lao động có tay nghề, kinh nghiệm… Tuy vậy, những chính sách này vẫn chưa có sức hút đủ hấp dẫn để níu chân lao động ở lại làm việc tại quê nhà. Điều này xuất phát từ việc lao động ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã quen với việc đi làm ăn xa, họ cho rằng rời xa quê hương để lập nghiệp mới gom được vốn.

Trong khi làm quanh quẩn gần nhà sẽ bị phân tâm chuyện gia đình, con cái; dù được xe công ty đưa đón tận nhà nhưng mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra, thu nhập vẫn thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung và so với làm việc tại các tỉnh, thành phố lớn như Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Hệ quả là nhiều doanh nghiệp thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng ngay đầu năm mới, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để cải thiện, ngoài việc tiếp tục mời gọi lao động bằng chế độ tiền lương phù hợp và loạt đãi ngộ tương xứng, trong thời gian tới các doanh nghiệp đang nỗ lực kết nối với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong nỗ lực tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đăng ký tuyển dụng. Cùng với đó, phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm cố định và lưu động, phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho quân nhân xuất ngũ...

Đồng thời tăng tần suất và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền qua các kênh thông tin, mạng xã hội, pano áp phích để người lao động nắm bắt được việc làm phù hợp. Từ đó, mang cơ hội làm việc đến cho nhiều người lao động, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tìm được lao động phù hợp với địa bàn.

