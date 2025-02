Nghệ An: Hơn 17.000 vị trí việc làm chờ đón lao động trong năm 2025

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach Việt Nam, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Theo số liệu từ Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An, hiện có 44 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động với tổng số hơn 17.000 người. Các ngành nghề tuyển dụng khá đa dạng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong số các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao, lĩnh vực điện tử đứng đầu với hơn 11.000 vị trí tại các công ty lớn trong khu công nghiệp (KCN) VSIP như: Công ty TNHH Luxshare ICT & Merry Nghệ An, Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision, Công ty TNHH Great Longview Việt Nam, Công ty TNHH WOOSIN VINA…

Các vị trí tuyển dụng chủ yếu trong ngành này bao gồm: Kỹ sư sản phẩm, kỹ thuật viên đúc nhựa, công nhân lắp ráp, đánh bóng, chuyên viên hành chính nhân sự, nhân viên xuất nhập khẩu, quản lý sản xuất, nhân viên kỹ thuật…

Song song với ngành điện tử, lĩnh vực dệt may cũng đang có nhu cầu tuyển dụng cao với hơn 1.900 lao động. Hiện có 11 doanh nghiệp lớn trong ngành cần nhân sự, tiêu biểu như: Công ty TNHH May An Nam Matsuoka (Khu công nghiệp VSIP); Công ty CP May Minh Anh Kim Liên (Khu công nghiệp Bắc Vinh); Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam (Khu công nghiệp WHA); Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach (Hưng Tây, Hưng Nguyên); Công ty TNHH May thời trang xuất khẩu FANNING (xã Thanh Thịnh, Thanh Chương).

Các vị trí cần tuyển dụng gồm: Tổ trưởng, tổ phó tổ may, kỹ thuật may, công nhân may, phụ may, nhân viên quản lý đơn hàng, công nhân kho, gấp xếp sản phẩm…

Ngoài hai lĩnh vực trên, một số ngành khác cũng có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam tại Khu công nghiệp WHA cần hơn 1.800 lao động sản xuất kim loại, hợp kim; Công ty TNHH Vietglory tại Diễn Châu tuyển 400 công nhân sản xuất giày da; Công ty TNHH Suny Automotive Quang Học tại Khu công nghiệp WHA cần tuyển 300 lao động sản xuất, kinh doanh camera ô tô.

Các lĩnh vực chế biến thực phẩm, chăn nuôi, xây dựng, điện dân dụng, nghỉ dưỡng… cũng có nhiều cơ hội việc làm.

Trước tình hình cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp tại Nghệ An đã áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút nhân sự. Bên cạnh mức lương cao hơn các năm trước, người lao động còn được hỗ trợ về nhà ở, xăng xe, thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên, trợ cấp tiền ăn, hỗ trợ xe buýt, cùng nhiều ưu đãi dành cho lao động có tay nghề, kinh nghiệm.

Nhờ những chính sách thiết thực này, ngày càng có nhiều lao động quyết định ở lại quê hương làm việc, thay vì tìm kiếm cơ hội ở các tỉnh thành khác. Theo thống kê, Nghệ An hiện có hơn 1,6 triệu lao động, chiếm gần 50% dân số toàn tỉnh. Đáng chú ý, xu hướng người lao động quay trở lại Nghệ An lập nghiệp từ năm 2024 đến nay đang có dấu hiệu gia tăng.

Với những tín hiệu tích cực này, thị trường lao động Nghệ An trong năm 2025 hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc, mở ra cơ hội lớn cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

