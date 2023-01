Đoàn Văn Hậu và những cầu thủ Việt nổi bật “cầm tinh con mèo”

Đoàn Văn Hậu là thủ lĩnh của lứa cầu thủ sinh năm Kỷ Mão 1999

1. Đoàn Văn Hậu

Còn đó những tiếc nuối vì lỡ hẹn chức vô địch AFF Cup để làm món quà tri ân HLV Park Hang-seo, nhưng không thể khuất phục Đoàn Văn Hậu đã trở lại đầy mạnh mẽ ở mùa giải 2022. Vượt qua khó khăn sau gần 2 năm vật lộn với chấn thương, Văn Hậu ra sân 18 trận, ghi 3 bàn thắng để cùng Hà Nội FC đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội (V-League và Cúp quốc gia).

Trong đó, siêu phẩm vào lưới “đàn anh” Đặng Văn Lâm ở trận chung kết Cúp quốc gia là hình ảnh tiêu biểu cho khát vọng được chơi bóng, cống hiến và vươn lên nghịch cảnh của chàng trai gốc Thái Bình này.

Văn Hậu vẫn là thủ lĩnh của thế hệ cầu thủ sinh năm Kỷ Mão 1999, được hứa hẹn sẽ có năm tuổi bứt phá, khi sắm vai trụ cột trong màu áo đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Ở cấp CLB, anh được kỳ vọng cùng CLB mới Công an Hà Nội đạt thành tích tốt nhất ở mùa giải ra mắt sân chơi V-League.

Tiền vệ trung tâm Lý Công Hoàng Anh

2. Lý Công Hoàng Anh

Cạnh tranh gắt gao trong tập thể đầy rẫy ngôi sao của Bình Định, Lý Công Hoàng Anh đã có mùa giải 2022 thành công. Với 22 trận ra quân, ghi được 2 bàn thắng, Hoàng Anh đóng góp rất lớn trong tấm huy chương đồng V-League và ngôi á quân Cúp quốc gia cho đội bóng đất Võ.

Hoàng Anh còn giữ phong độ ổn định ở cấp độ các đội tuyển quốc gia, khi được hai HLV Park Hang-seo lẫn Gong Oh-kyun sử dụng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31 và lọt vào tứ tứ kết Giải U23 châu Á 2022.

Đã quá tuổi dự SEA Games hay các giải đấu trẻ quốc tế, nên phấn đấu của Hoàng Anh ở mùa giải 2023 không chỉ cùng Bình Định đạt thành tích cao nhất ở sân chơi chuyên nghiệp, mà còn tìm kiếm một suất trong màu áo đội tuyển quốc gia dưới triều đại HLV mới.

Trung vệ Đặng Văn Tới

3. Đặng Văn Tới

Khoác lên bản sắc Hải Phòng từ giai đoạn 2 mùa giải 2022, sau khi được Hà Nội FC (chỉ ra sân 3 trận) cho mượn, Đặng Văn Tới đã chứng minh được chuyên môn ở môi trường bóng đá đất Cảng. Trung vệ quê Thái Bình ra sân thi đấu 11 trận, ghi 1 bàn thắng, và trở thành kép chính trên hành trình đoạt ngôi á quân V-League 2022 của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Năm qua, Văn Tới cũng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

Từ khi tái hợp với HLV Chu Đình Nghiêm, Văn Tới đã nâng tầm được chuyên môn, để trở thành một trong những trung vệ hứa hẹn đáng xem ở V-League 2023. Tài năng của Tới còn thuyết phục Hải Phòng mua đứt bản hợp đồng còn lại từ Hà Nội FC.

Hậu vệ trái Lê Văn Xuân

4. Lê Văn Xuân

Chấn thương nặng ở trận bán kết SEA Games 31 buộc Lê Văn Xuân phải lên bàn phẫu thuật, tạm đứt quãng sự nghiệp thi đấu. Trong hơn nửa năm ngồi ngoài nhìn các đồng đội chơi bóng, vượt qua ám ảnh “dao kéo”, Văn Xuân với tinh thần lạc quan cùng năng lực tích cực đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục và trở lại từ đầu V-League 2023.

Trước khi gặp tai nạn, Văn Xuân là sự chọn lựa hàng đầu bên hàng lang cánh trái của U23 Việt Nam lẫn Hà Nội FC (khi Văn Hậu chưa trở lại). Thậm chí, cầu thủ quê Thanh Hóa còn được HLV Park Hang-seo sử dụng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển quốc gia. Đầy khát khao trở lại, nhưng Văn Xuân không được “đốt cháy giai đoạn” để tránh hệ lụy đến chuyên môn sau này. Đã có những trường hợp đáng tiếc và trở thành bài học nhãn tiền cho Xuân đúc kết kinh nghiệm.

Tiền đạo Lê Minh Bình

5. Lê Minh Bình

Giải hạng Nhất quốc gia 2022, Lê Minh Bình đóng góp 6 bàn thắng trong chiến tích đoạt tấm vé thông hành lên sân chơi V-League của Công an Nhân dân (Công an Hà Nội hiện tại). Phong độ rực sáng ở đội bóng ngành Công an đã đưa Minh Bình nằm trong kế hoạch của cựu HLV Gong Oh-kyun tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Nhờ được cho mượn và ra sân thi đấu nhiều hơn, Minh Bình đã tìm lại cảm hứng chơi bóng, vốn từng đánh rơi kể từ khi lên đội 1 HAGL vào năm 2018. Mùa giải 2023, chân sút quê Bình Phước được HLV Kiatisak gọi trở về đội bóng phố Núi để làm mới chất lượng hàng công. Chân sút quê Bình Phước còn nhận được tín nhiệm từ chiến lược gia người Thái Lan cho chiếc áo số 10 của “đàn anh” Nguyễn Công Phượng để lại. Chờ đợi sự hồi sinh của Minh Bình khi “trở về nhà”.

Lứa cầu thủ sinh năm 1999 còn có trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Dẫu vậy, Việt Anh sinh ngày 1-1-1999, thời gian được cho năm Mậu Dần 1998.

Tác giả: Hữu Thành

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng