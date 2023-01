Văn Hậu khép chặt tay, sao nhập tịch Indonesia vẫn lăn ra ăn vạ

Your browser does not support the video tag.

Trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2022 vừa kết thúc, tuyển Việt Nam đã vượt qua tuyển Indonesia với tỷ số 2-0 để giành vé vào chung kết. Đội bóng áo đỏ chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên và làm chủ tình thế với các bàn thắng sớm của Tiến Linh ở đầu mỗi hiệp 2.

Trong thế trận căng thẳng và bế tắc, các ngôi sao Indonesia đã sử dụng khá nhiều tiểu xảo với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng thành công.

Phút 73 của trận đấu, trong tình huống phạt góc của tuyển Việt Nam, Marc Klok đã có pha ăn vạ cực kỳ lố bịch khi theo kèm Đoàn Văn Hậu. Trong lúc Quang Hải chuẩn bị đá phạt, ngôi sao nhập tịch của Indonesia bất ngờ hét lên và ngã ra sân đầy đau đớn cho dù Văn Hậu không làm gì anh. Ngay lập tức, các cầu thủ đội khách vây lấy Văn Hậu và trọng tài Araki Yusuke để yêu cầu ông rút thẻ phạt đuổi số 5 của tuyển Việt Nam.

Trước đó, Văn Hậu đã phải nhận 1 thẻ vàng ở phút 38. Nếu các cầu thủ Indonesia đánh lừa được trọng tài Araki Yusuke, ngôi sao của tuyển Việt Nam sẽ phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra.

Pha quay chậm cho thấy Văn Hậu không có bất cứ tác động nào với Marc Klok. Hậu vệ áo đỏ thậm chí cẩn thận khép chặt 2 tay để tránh phạm lỗi không đáng có. Trọng tài Araki Yusuke có vị trí quan sát tốt và nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Ông thậm chí rút thẻ vàng cảnh cáo Ricky Kambuaya vì lỗi phản ứng.

Tác giả: A Phi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong