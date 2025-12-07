Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 33: Ý chí trong đầu, lửa trong tim

Sự kiện có sự hiện diện của Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (TDTT) Nguyễn Danh Hoàng Việt.

Dưới sự dẫn dắt của Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, 81 thành viên đầu tiên lên đường gồm cán bộ đoàn, huấn luyện viên và vận động viên các đội Xe đạp, Canoeing, Bơi, Mô tô nước, Cầu mây, Thể dục dụng cụ… mang theo quyết tâm cao khi bước vào đấu trường khu vực.

Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên và 19 chuyên gia. Đoàn sẽ tranh tài ở 47/66 môn, với 443/573 nội dung thi đấu.

Ông nhấn mạnh toàn đội lên đường với tinh thần quyết tâm cao nhất, mang ý chí và khát vọng của thể thao Việt Nam: “Đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh nội lực để vượt qua giới hạn bản thân, thi đấu với tinh thần Việt Nam như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính căn dặn trước đó, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.”

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại lễ tiễn.

Trong sắc đỏ rực rỡ của đồng phục đội tuyển, vận động viên Nguyễn Thị Hương (Canoeing) chia sẻ sự quyết tâm khi môn này trở lại tại SEA Games 33 sau kỳ đại hội trước không có trong chương trình thi đấu. Cô khẳng định bản thân và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao.

Bác sĩ Nguyễn Văn Triển (Bệnh viện Thể thao Việt Nam), người đã bảy lần đồng hành cùng đoàn, xúc động cho biết toàn bộ đội ngũ y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa để các VĐV thi đấu trong điều kiện tốt nhất.

Trong niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội tuyển, Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 33, vượt qua thách thức và tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân