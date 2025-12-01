Chủ tịch Olympic Campuchia lên tiếng về lý do bỏ 9 môn thi ở SEA Games 33

Campuchia đang khiến cho SEA Games 33 sôi động trước giờ khai mạc

Ngày 2/12, Uỷ ban Olympic Campuchia (NOCC) chính thức phát đi thông báo xác nhận không tham dự 9 môn thể thao gồm judo, karate, pencak silat, bi sắt, đấu vật, wushu, bóng đá, cầu mây và bóng chuyền tại SEA Games 33. Đây là những nội dung vốn dự kiến tổ chức tại Songkhla nhưng sau đó được phía Thái Lan chuyển toàn bộ về Bangkok. Phía Campuchia nêu rõ lý do rút lui đến từ “các vấn đề an ninh”.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) là ông Vat Jamreun khẳng định quyết định rút khỏi 9 môn tại SEA Games 33 xuất phát từ yêu cầu tối thượng về an toàn, sau khi đoàn thể thao nước này được thu gọn còn 137 người, bao gồm vận động viên và ban huấn luyện.

Ông Vat Jamreun cho biết việc cắt giảm quy mô đoàn là “chỉ đạo cấp cao của Chính phủ” nhằm ứng phó với nguy cơ mất ổn định và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận động viên, huấn luyện viên và thành viên đoàn - mục tiêu mà ông khẳng định là “quan trọng nhất”.

Như vậy tại kỳ SEA Games năm nay, Campuchia chỉ tham gia 12 môn: bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball. Tổng cộng, đoàn Campuchia có 137 thành viên, bao gồm vận động viên, HLV và quan chức.

Bên cạnh đó, chủ tịch Vat Jamreun gửi lời nhắn tới các vận động viên Campuchia đang sang Thái Lan thi đấu, yêu cầu họ nâng mức cảnh giác và trở về nước trong tình trạng an toàn tuyệt đối. NOCC phải phân công nhân sự phụ trách từng môn và điểm danh hàng ngày. Các VĐV chỉ di chuyển theo nhóm, không được đi một mình và giữ liên lạc thông suốt.

Trước mắt, Liên đoàn cầu mây thế giới và Liên đoàn cầu mây châu Á đã cấm Campuchia tham dự môn này tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản. Đối với 8 môn còn lại, các liên đoàn tương ứng sẽ xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định.

Tác giả: Khương Thượng

Nguồn tin: bongdaplus.vn