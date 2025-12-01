ĐT nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 33, quyết tạo cột mốc lịch sử mới

Chiều 1/12, ĐT nữ Việt Nam đã thông báo danh sách chính thức 23 cầu thủ thi đấu tại SEA Games 33. Ba cầu thủ chia tay đội gồm Dương Thị Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa. Trong đó, Dương Thị Vân chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Trong khi Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa cần thêm thời gian để tích luỹ kinh nghiệm.

Danh sách 23 cầu thủ ĐT nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33

Lực lượng mà HLV Mai Đức Chung lựa chọn để tới Thái Lan gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm đã cùng ông đồng hành trong chiến dịch World Cup 2023 như Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Phạm Hải Yến hay đội trưởng Huỳnh Như.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng từng bước chuyển giao thế hệ, với những cầu thủ sinh năm 2000 trở về sau được tạo cơ hội đóng “vai chính” nhiều hơn. Đó là Trần Thị Duyên, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên hay Nguyễn Thị Thuý Hằng.

Trong 4 kỳ Đại hội gần nhất, ĐT nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đều giành HCV. Chiến lược gia hơn 70 tuổi cũng kỳ vọng có thể cùng “Nữ chiến binh sao vàng” tạo thêm cột mốc nữa trong lịch sử Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, vào lúc 08h40 sáng mai (2/12), thầy trò Mai Đức Chung sẽ di chuyển sang Bangkok, rồi tiếp tục tới Chonburi. Đây sẽ là nơi tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 33. Đội cùng bảng với Myanmar, Philippines và Malaysia. Hai trong ba đối thủ gồm Myanmar, Philippines hứa hẹn là chướng ngại khó chịu đối với Huỳnh Như cùng các đồng đội.

Chia sẻ trước ngày lên đường sang Thái Lan, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng ta đều biết các nước cũng đầu tư rất nhiều cho các đội như nhập tịch các vận động viên về rất nhiều và ào ạt gây khó khăn cho chúng ta con người Việt Nam thấp bé, sức mạnh yếu. Nhưng bù lại chúng ta có tinh thần ý chí nhanh nhẹn khéo léo".

“Đội cũng đã được lãnh đạo LĐBĐVN tạo nhiều điều kiện đi thi đấu tập huấn nước ngoài cọ sát với những đối tượng hay hơn để chúng ta học hỏi rút kinh nghiệm. Quãng thời gian rèn luyện ở Nhật Bản vừa qua với một số trận giao hữu giúp cho đội hoàn thiện chuyên môn, tự tin hướng tới SEA Games với mục tiêu cao nhất”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV