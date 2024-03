Đoàn khảo sát của Bộ Công an làm việc với Công an Nghệ An về công tác quản lý người bị kết án tử hình

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo đó, dự kiến trong thời gian 03 ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an sẽ tiến hành khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo y tế đối với người bị kết án tử hình và tổ chức khám sức khỏe cho người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Trại Tạm giam Công an tỉnh hiện đang quản lý giam giữ một số lượng lớn người bị kết án tử hình. Với những giải pháp chỉ đạo căn cơ, quyết liệt, mặc dù số lượng bị án tử hình rất lớn, tăng theo từng năm, trong điều kiện cơ sở vật chất, biên chế cán bộ còn nhiều khó khăn, nhưng công tác quản lý giam giữ đối với bị án tử hình luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, nảy sinh phức tạp.

Từ thực tế tại Trại tạm giam Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc đề xuất Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng với vai trò là Cơ quan Thường trực của Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam Bộ Công an báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Bộ thường xuyên có trao đổi, phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thi hành án tử hình để giảm tải cho công tác này. Bên cạnh đó, đề xuất Cục Y tế - Bộ Công an tham mưu Lãnh đạo Bộ trang cấp các thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho can phạm nhân nói chung, người bị kết án tử hình nói riêng đang giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

