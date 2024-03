Công an Nghệ An long trọng kỷ niệm 76 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Viện, Trường Công an nhân dân; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các Tướng lĩnh quê Nghệ An. Lãnh đạo Công an 03 tỉnh giáp biên nước CHDCND Lào (Xiêng Khoảng; Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay); Đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND 21 huyện, thành, thị.

Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an tới dự Chương trình kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Chương trình được tổ chức trang trọng

Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Khắc ghi lời dạy, xứng danh đơn vị Anh hùng”

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm

Tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang, chặng đường lịch sử 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nghệ An. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng đã khẳng định: Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự là "kim chỉ nam", là động lực tinh thần to lớn cho mọi hoạt động của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với lực lượng CAND cả nước, trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và sự thương yêu đùm bọc của Nhân dân tỉnh nhà, lực lượng Công an Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, trong công tác tham mưu, Công an tỉnh luôn chủ động, kịp thời, bài bản, hàm lượng trí tuệ cao, có chiều sâu và mang tầm chiến lược. Với phương châm “An ninh chủ động, kiên trì về mục tiêu, linh hoạt về biện pháp”, Công an tỉnh luôn nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và từng bước chuyển hóa các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm từ phức tạp trở thành bình yên.

Công an tỉnh cũng đã triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội để kìm giữ, làm giảm tội phạm, từ chuyển hóa tiến tới làm sạch địa bàn; liên tục tổ chức nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm; huy động tối đa lực lượng triệt phá hàng nghìn chuyên án, vụ án lớn.

Bằng tinh thần “không để Nhân dân chờ lâu, không để Nhân dân quay về; luôn luôn vì Nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đặc biệt 08 năm liên tiếp Công an tỉnh được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất toàn lực lượng về chỉ số cải cách hành chính.

Công an tỉnh cũng đã triển khai tốt công tác dân vận, xây dựng tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; tiên phong, xung kích đi đầu trong phong trào tình nguyện, tình nghĩa, thực hiện các chương trình an sinh xã hội...

Toàn lực lượng công an luôn nỗ lực và với phương châm “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi; lấy niềm vui hạnh phúc của Nhân dân là lẽ sống của mình” đã luôn rèn luyện và son sắc thực hiện tôn chỉ “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Sẵn sàng hi sinh tính mạng, sức trẻ, tuổi xuân để cống hiến cho Tổ quốc, cống hiến cho lực lượng Công an anh hùng”...

Với những thành tích, chiến công đặc biệt Xuất sắc, Công an Nghệ An đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Hồ Chí Minh; 02 Huân chương Độc lập (hạng Nhất, hạng Nhì); 118 Huân chương Quân công; 03 Huân chương Lao động; 123 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. 09 năm liền (2015 - 2023) được Chính phủ tặng Cờ thi đua Xuất sắc; 08 năm liên tiếp (2016 - 2023) dẫn đầu toàn lực lượng CAND về công tác cải cách hành chính; có 22 tập thể và 09 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân… Đặc biệt, ngày 07/02/2024, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định số 158/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tại chương trình kỷ niệm, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

Thể hiện rõ vai trò tiên phong, nòng cốt, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT

Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, đồng chí Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy; qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, lập nhiều chiến công hiển hách; khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Nhấn mạnh những thành tích, chiến công của toàn lực lượng CAND có sự đóng góp quan trọng của Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ: Dù trong thời kỳ kháng chiến hay thời kỳ đổi mới, Công an Nghệ An đều thể hiện rõ vai trò tiên phong, nòng cốt, có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Nhiều giải pháp, cách làm hay của Công an Nghệ An được Lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo triển khai nhân rộng toàn quốc. Chúc mừng Công an Nghệ An được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, đồng chí Đại tướng Tô Lâm khẳng định, đây là sự ghi nhận hết sức vinh dự, tự hào và xứng đáng đối với những nỗ lực, thành tích, chiến công của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sỹ Công an Nghệ An trong suốt 79 năm qua.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, đồng chí Bộ trưởng cũng đã phát biểu giao nhiệm vụ đối với toàn lực lượng Công an Nghệ An trong thời gian tới nhằm xây dựng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh là đơn vị Anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng.

Tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, gìn giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Đánh giá cao bề dày truyền thống và thành tích của Công an Nghệ An qua các thời kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Mỗi chặng đường phát triển của tỉnh đều ghi nhận sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nghệ An. Nhìn lại chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt trong 76 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân “chúng ta tự hào về lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nêu cao lý tưởng cách mạng “chỉ biết còn Đảng là còn mình”, coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Tự hào về lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An mưu trí, dũng cảm chiến đấu không khoan nhượng với các thế lực thù địch và các loại tội phạm; sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để bảo vệ bình yên cho đất nước, quê hương và hạnh phúc của Nhân dân... Với những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An đã đóng góp rất quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với niềm tự hào là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, phát huy những thành tích, chiến công đã đạt được, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục xung kích, đi đầu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND cũng như trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, gìn giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Thiếu tướng Võ Trọng Thanh – nguyên Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Cũng tại buổi lễ, thay mặt các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Thanh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh (giai đoạn 2006 - 2010) đã chia sẻ niềm vui và tự hào khi được chứng kiến những bước trưởng thành, lớn mạnh của Công an Nghệ An nói chung và sự tận hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An nói riêng. Để xứng danh là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, mỗi cán bộ chiến sỹ phải luôn xác định Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là kim chỉ nam trong quá trình công tác, chiến đấu, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực học tập, rèn luyện để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đại diện cho lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những khâu yếu việc khó; kề vai sát cánh cùng toàn lực lượng để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn