Nghệ An: Bắt gần 1.000 vụ án ma túy trong 9 tháng đầu năm 2023

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy tỉnh Nghệ An đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống ma túy (PCMT). Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt 968 vụ, 1.306 đối tượng (trong đó khám phá thành công 94 chuyên án ma túy); thu giữ 10,02 kg heroin; 44,9 kg và 190.830 viên ma túy tổng hợp; 13,5 kg ma tuý các loại khác cùng nhiều tang vật liên quan; triệt xóa 29 đường dây ma tuý lớn (đạt 93% chỉ tiêu Bộ Công an giao, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 105 vụ, 198 đối tượng).

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, hiệu quả trong thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý toàn tỉnh Nghệ An đã đạt được trong 9 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý và Công an các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện và nhân rộng Đề án “Xã biên giới sạch về ma tuý”; chủ động mở các đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống ma túy trong các trường THPT về thuốc lá điện tử; rà soát kỹ các đối tượng cung cấp thuốc lá điện tử xung quanh khu vực trường học để xử lý.

Đồng thời, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ bên ngoài vào trong tỉnh; thường xuyên rà soát kỹ các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý, đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn; tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng; tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm ma tuý cũng như làm tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An giám định tang vật ma túy tổng hợp, quyết tâm ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ bên ngoài vào trong tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” và kế hoạch triển khai nhân rộng Đề án hướng đến mục tiêu huyện biên giới sạch về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến tại các xã biên giới được triển khai thường xuyên; duy trì tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm… Công tác phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Nhờ đó nên đến thời điểm hiện nay, ngoài 27 xã biên giới, đã có thêm 81 xã có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “Xã sạch về ma tuý”, tạo hiệu ứng lan tỏa, tích cực đối với hệ thống chính trị toàn tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, sau 1 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, 10/10 phường, xã được công nhận “sạch về ma túy”, qua đó, đưa thị xã Hoàng Mai trở thành đơn vị đầu tiên của toàn tỉnh Nghệ An hoàn thành chỉ tiêu xây dựng “Thị xã sạch về ma túy”, tạo động lực cho các địa phương khác trên địa bàn học tập và làm theo.

Tác giả: Hải Yến – Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn