Cây thuốc quý cho sức khỏe, nhiều người chỉ trồng vì đẹp mà không biết công dụng

Lọc không khí

Lợi ích nổi bật nhất của cây lưỡi hổ là khả năng hấp thụ và trung hòa các chất ô nhiễm không khí phổ biến và nguy hiểm. Cây đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ các độc tố bay hơi như formaldehyde, benzene, toluene, xylene, và trichloroethylene (TCE) thường có trong đồ nội thất, thảm, sơn và vật liệu xây dựng. Việc này giúp giảm đáng kể các tác nhân gây ra hội chứng nhà kín (sick building syndrome) như đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi.

Sản xuất oxy vào ban đêm

Điểm độc đáo của lưỡi hổ là khả năng tiếp tục sản xuất oxy trong bóng tối, thông qua một quá trình trao đổi chất gọi là CAM (Crassulacean Acid Metabolism). Không giống hầu hết các loại cây khác ngừng quang hợp vào ban đêm, lưỡi hổ vẫn hấp thụ carbon dioxide và nhả ra oxy, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để đặt trong phòng ngủ nhằm cải thiện chất lượng không khí bạn hít thở khi ngủ, hỗ trợ giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Cây lưỡi hổ có nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. (Ảnh: Shutter Stock)

Giảm tác nhân gây dị ứng và kích ứng

Thông qua khả năng làm sạch không khí, cây lưỡi hổ gián tiếp hỗ trợ những người bị dị ứng và hen suyễn. Bằng cách loại bỏ các hạt và chất độc hại gây kích thích đường hô hấp và phổi, nó giúp giảm thiểu các tác nhân gây dị ứng như hắt hơi, nghẹt mũi và các vấn đề về hô hấp. Một không gian sống với không khí sạch sẽ hơn sẽ giúp hệ hô hấp của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Giảm căng thẳng và lo âu

Cũng như các loại cây xanh nội thất khác, sự hiện diện của lưỡi hổ có tác dụng làm dịu và thư giãn thần kinh. Nghiên cứu cho thấy việc tương tác với cây xanh, hoặc đơn giản là nhìn thấy màu xanh lá cây, có thể giúp giảm mức độ hormone cortisol (hormone gây căng thẳng) và tạo ra cảm giác bình yên, giúp tâm trạng bạn được cải thiện rõ rệt sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đặc tính kháng khuẩn và chống nấm nhẹ

Một số nghiên cứu và thực hành dân gian cho thấy cây lưỡi hổ có thể sở hữu đặc tính kháng khuẩn và chống nấm nhẹ. Việc đặt cây trong các khu vực ẩm ướt như phòng tắm hoặc những nơi dễ phát sinh nấm mốc có thể giúp kiểm soát và ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật gây hại ở mức độ nhất định, giữ cho không gian sống thêm trong lành.

Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày

Cây lưỡi hổ chứa các hợp chất như aloin, barbaloin và aloe-emodin có tác dụng giảm viêm, giúp làm dịu các triệu chứng khó chịu do viêm loét dạ dày gây ra. Một số thành phần trong cây lưỡi hổ cũng giúp kích thích tiêu hóa, tăng cường co bóp dạ dày và hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn, từ đó giảm gánh nặng cho dạ dày và hỗ trợ quá trình lành vết loét.

Tăng cường hệ miễn dịch

Cây lưỡi hổ chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta-carotene và các hợp chất phenolic. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Các hợp chất trong lá cây lưỡi hổ có tác dụng kháng viêm, giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể. Viêm nhiễm mãn tính có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, do đó, giảm viêm nhiễm có thể giúp cải thiện sức khỏe và khả năng miễn dịch.

Mặc dù có nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng bạn không nên tự ý sử dụng cây lưỡi hổ để chữa bệnh mà cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nhựa cây lưỡi hổ có thể gây kích ứng da, vì vậy hãy cẩn thận khi tiếp xúc với cây.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn