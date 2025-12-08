Ăn sáng kiểu này, nhiều người tự bào mòn sức khỏe mà không hay

Bỏ bữa sáng hoàn toàn

Việc nhịn ăn sáng là sai lầm nguy hiểm nhất mà nhiều người mắc phải, đặc biệt là những người bận rộn hoặc đang ăn kiêng. Khi bạn bỏ bữa, cơ thể phải sử dụng lượng đường dự trữ để hoạt động, dẫn đến tình trạng hạ đường huyết, gây ra các triệu chứng như chóng mặt, run rẩy và giảm khả năng tập trung rõ rệt. Về lâu dài, thói quen này làm tăng nguy cơ mắc bệnh dạ dày (do axit tiết ra làm tổn thương niêm mạc), đồng thời thúc đẩy sự hình thành sỏi mật và rối loạn chuyển hóa, tiềm ẩn nguy cơ béo phì do ăn bù vào bữa trưa và tối.

(Ảnh minh họa: Dreamstime)

Ăn quá nhiều thức ăn nhanh, chiên xào

Lựa chọn các món ăn sáng tiện lợi như bánh rán, xúc xích, thịt xông khói hoặc mì gói thường chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, natri và calo rỗng. Những thực phẩm này không chỉ thiếu chất xơ và các vi chất dinh dưỡng thiết yếu mà còn dễ gây tăng cân nhanh chóng, làm tăng mức cholesterol xấu (LDL) trong máu. Việc nạp quá nhiều dầu mỡ vào buổi sáng sẽ tạo áp lực lớn lên hệ tiêu hóa và gan, đồng thời làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh lý tim mạch và tiểu đường loại 2 theo thời gian.

Ăn sáng quá muộn (sau 9h sáng)

Nên ăn sáng trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy. Tốt nhất là bạn nên ăn sáng trước 9 giờ sáng. Cơ thể cần nước và thức ăn do nhịn ăn qua đêm. Ăn sáng sớm giúp giảm căng thẳng cho cơ thể. Ăn sáng muộn sẽ khiến cơ thể chịu nhiều áp lực hơn.

Ngược lại ăn sáng muộn làm kéo dài thời gian nhịn đói của dạ dày sau một đêm dài, gây rối loạn nhịp sinh học và sự tiết axit. Axit dạ dày tiết ra mà không có thức ăn để tiêu hóa sẽ dễ dàng ăn mòn niêm mạc, làm tăng nguy cơ viêm loét. Hơn nữa, ăn sáng quá muộn làm xáo trộn đồng hồ sinh học, khiến bạn có xu hướng ăn ít hơn vào bữa trưa và ăn quá nhiều vào bữa tối, ảnh hưởng tiêu cực đến việc kiểm soát cân nặng.

Ăn ít

Chúng ta thường ăn quá ít để vội vã đi làm. Điều này có thể khiến bạn thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết cho cả ngày, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Bữa sáng của bạn nên là một bữa ăn lớn, bao gồm carbohydrate, protein và các vi chất dinh dưỡng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn ăn uống đầy đủ vào bữa sáng và bổ sung sữa, sữa chua, các loại hạt,... để bổ sung protein và vitamin.

Bữa sáng có thể quyết định trạng thái tinh thần của bạn trong ngày. Một bữa sáng đúng cách có thể giúp bạn kết thúc một ngày một cách trọn vẹn. Thói quen ăn sáng đúng cách có thể giúp bạn tránh xa bệnh tiểu đường, các vấn đề về tim mạch, huyết áp cao và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Nó cũng có thể cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn ăn đủ bữa sáng và ăn đúng giờ.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn