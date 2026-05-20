Cây thuốc giúp "trẻ hóa" cơ thể từ trong ra ngoài, không trồng vẫn mọc đầy vườn

Thanh nhiệt, giải độc

Rau má có tính hàn, là lựa chọn số một để thanh lọc cơ thể trong những ngày nắng nóng. Các hoạt chất trong rau má giúp kích thích cơ thể đào thải độc tố qua đường bài tiết, làm dịu gan và giảm tình trạng nóng trong. Thường xuyên uống nước rau má giúp ngăn ngừa mụn nhọt, rôm sảy và các tình trạng mẩn ngứa do độc tố tích tụ dưới da.

Thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và mờ sẹo

Trong rau má chứa hợp chất triterpenoids - hoạt chất "thần kỳ" giúp tăng tốc độ chữa lành tổn thương da. Chất này kích thích sản sinh collagen và tăng cường lưu thông máu đến vùng bị thương, giúp các mô da tái tạo nhanh chóng. Đây là lý do vì sao chiết xuất rau má thường xuyên xuất hiện trong các loại kem trị sẹo, trị mụn và phục hồi da sau tổn thương.

Cải thiện trí nhớ và giảm căng thẳng

Rau má có khả năng bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi quá trình oxy hóa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng rau má giúp tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ ở người già và làm dịu hệ thần kinh. Đối với những người thường xuyên làm việc áp lực, rau má giúp giảm lo âu, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.

Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy rau má có thể tăng cường trí nhớ và chức năng nhận thức tổng thể, điều này có nghĩa là nó có tiềm năng trong điều trị bệnh Alzheimer.

Tăng cường sức khỏe hệ tuần hoàn và tĩnh mạch

Các hoạt chất trong rau má giúp làm bền thành mạch máu và tăng cường sự đàn hồi của các mạch máu nhỏ (mao mạch). Điều này đặc biệt có lợi cho những người bị suy giãn tĩnh mạch chân, giúp giảm sưng tấy, đau nhức và chuột rút. Bằng cách cải thiện lưu thông máu, rau má còn giúp giảm nguy cơ hình thành các cục máu đông và bảo vệ sức khỏe tim mạch tổng thể.

Một số nghiên cứu cho thấy rau má có thể được sử dụng để điều trị chứng giãn tĩnh mạch và suy tĩnh mạch. Những người tham gia sử dụng thực phẩm bổ sung rau má trong tám tuần đã cho thấy sự cải thiện về sức khỏe tĩnh mạch, bao gồm giảm viêm và đau.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, rau má từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc dân gian để làm dịu các cơn đau dạ dày và điều trị tình trạng đi ngoài phân lỏng. Các chất chống oxy hóa trong rau má giúp bảo vệ niêm mạc ruột, hỗ trợ điều trị viêm loét và cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Làm đẹp da

Rau má là "thần dược" tự nhiên giúp làm đẹp da. Nhờ chứa hợp chất như asiaticoside, madecassoside cùng các vitamin, rau má giúp giảm mụn, làm dịu vết viêm, phục hồi tổn thương và kích thích sản sinh collagen. Nó cũng hỗ trợ làm sáng da và ngăn ngừa lão hóa.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV