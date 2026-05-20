Cựu bộ trưởng Y tế Kim Tiến hôm nay bị xét xử trong vụ án 2 bệnh viện bỏ hoang

Ngày 20/5, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, 67 tuổi, quê Hà Tĩnh, bị TAND Hà Nội xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bà hiện tại ngoại sau khi được áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Cựu bộ trưởng có 4 luật sư đăng ký bào chữa.

Cùng tội danh, VKS truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc điều hành Ban.

Bộ luật Hình sự hiện hành quy định hành vi phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ một tỷ đồng trở lên có thể đối mặt khung hình phạt 10-20 năm.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến trong buổi làm việc năm 2018. Ảnh: Hoàng Phong

VKSND Tối cao xác định, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Khi dự án đang chọn 10 gói thầu xây lắp, với các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ, bà Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì ông xin ý kiến bà Tiến.

Khi bà Tiến đồng ý, ông Thắng sẽ thống nhất với doanh nghiệp. Mọi việc tiếp theo giao cho bị can Trần Văn Sinh, khi đó là Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm, để trao đổi, phối hợp lập hồ sơ mời thầu, đánh giá các điều kiện.

Ông Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Từ đó, các nhà thầu làm 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã đưa trực tiếp cho ông Thắng tổng gần 88,5 tỷ đồng

Từ tháng 9/2017, ông Thắng nghỉ hưu nên ông Tuấn đảm nhiệm thay và tiếp tục nhận tiền như lệ cũ, tổng hơn 12 tỷ đồng.

Cấp dưới khai đưa hơn 20 tỷ, cựu bộ trưởng nói chỉ cầm 7,5 tỷ

Quá trình điều tra, ông Thắng thừa nhận đã cầm gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu. Ông khai đã chi cho bộ trưởng Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD; ngoài ra còn chi cho các cá nhân tại bộ ngành, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm... song đều không có tài liệu chứng minh.

Người kế nhiệm ông Thắng là bị can Tuấn thừa nhận sau khi nhận hơn 12 tỷ đồng từ các nhà thầu đã chi cho bà Kim Tiến 5 tỷ đồng. Còn lại, ông chi chung cho các hoạt động của Ban Y tế trọng điểm 5,89 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 1,28 tỷ đồng;

Cựu bộ trưởng thừa nhận đã nhận từ ông Tuấn 5 tỷ đồng, song riêng về khoản tiền ông Thắng đưa, bà nói chỉ cầm 2,5 tỷ, không phải 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD lời khai của ông này.

Khi nhận tiền, bà khẳng định "không được cho biết về nguồn gốc số tiền này", cáo trạng nêu,

Khi đổi chất, ông Thắng giữ nguyên lời khai về số tiền đưa, bà Kim Tiến giữ nguyên lời khai về số tiền nhận.

Dù vậy, quá trình điều tra, bà Tiến tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Tiến bị cáo buộc có sai phạm chính trong vụ án, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Phiên tòa được xét xử công khai, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn - Phó chánh án TAND Hà Nội làm chủ tọa, dự kiến 6 ngày.

