Thái Công biến mất trên mạng xã hội?

Ngày 19/5, toàn bộ bài đăng trên trang Facebook có 316.000 người theo dõi của Quách Thái Công bất ngờ bị xóa/ẩn khiến dân mạng bất ngờ.

Cùng lúc, kênh TikTok Thái Công TV có 2,1 triệu người theo dõi cũng "bốc hơi", toàn bộ kênh không còn hiển thị. Trước khi biến mất, kênh này đã thu hút hơn 42 triệu lượt thích.

Trước đó, vào tối 18/5, nhà thiết kế 54 tuổi vẫn đăng bài viết tranh luận về việc người Việt nói tiếng Anh.

"Người thiếu học, ít khi tiếp xúc với môi trường quốc tế, thường hay ngồi chửi những ai xen tiếng Anh vào tiếng Việt. Nói tiếng Việt xen kẻ' tiếng Anh nghe cho sang!", Thái Công bày tỏ quan điểm trên Facebook và nhanh chóng gây tranh luận.

Trang Facebook của Thái Công không còn bài viết nào hiển thị.

Hiện tại, chỉ còn kênh YouTube và Instagram mang tên Thái Công TV còn hoạt động. Bài đăng gần nhất trên Instagram của ông là cách đây khoảng 1 tháng, và video mới nhất trên YouTube là cách đây 3 ngày.

Đến trưa 19/5, Thái Công đã lên tiếng về việc hàng loạt bài đăng trên Facebook không còn hiển thị. Theo đó, nhà thiết kế sinh năm 1972 cho biết đã hạn chế bật chế độ giới hạn các bài viết cũ và "Điều đó cũng có nghĩa là những ai không còn nằm trong danh sách 'friends' - hiện tại khoảng 4.200 người sẽ gần như không còn nhìn thấy những nội dung cũ trên trang cá nhân này nữa. Hơn 300.000 followers vẫn có thể nhìn thấy hình đại diện và một vài thông tin công khai", ông giải thích.

Thái Công cho biết động thái này xuất phát từ việc ông nhận ra mình bị "nghiện mạng xã hội". Ông nói rằng mỗi ngày mình dành quá nhiều thời gian để lướt Facebook, đọc comments, xem stories, kiểm tra lượt xem.

"Cứ cầm điện thoại lên với ý định chỉ vài phút thôi, nhưng rồi lại mất hàng giờ mà không hề nhận ra. Tôi đã dành quá nhiều năng lượng cho thế giới online". Thái Công cũng thông báo đã deactivate (tạm khóa) tài khoản TikTok có hơn 2 triệu follow, bước tiếp theo cõ thể sẽ khóa luôn trang Facebook hiện tại. Riêng YouTube Thái Công TV vẫn sẽ tiếp tục hoạt động như thường lệ.

Quách Thái Công (sinh năm 1972) là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng trên mạng xã hội. Ông thường xuyên vấp phải tranh cãi khi chia sẻ quan điểm và phong cách thiết kế.

Năm 2025, Thái Công quyết định mở gian hàng bán đồ nội thất xa xi trên TikTok Shop, với mỗi món đồ có giá hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Đầu tháng 4, ông lên tiếng trước những đồn đoán cho rằng ông mua giải sau khi thông báo được đề cử danh hiệu Nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng 2026.

"Câu hỏi về mua giải lặp lại như một phản xạ. Nó phản ánh một kiểu tư duy đang tồn tại: khi không chấp nhận người khác thành công hơn mình, người ta sẽ tìm cách giản lược giá trị đó", Thái Công viết.

Thái Công cũng cho biết ban tổ chức tại Malaysia đã gửi lời mời ông tham dự lễ trao giải, đồng thời tài trợ vé máy bay hạng thương gia cùng thời gian lưu trú tại khách sạn 5 sao. Theo ông, đây là sự ghi nhận cho hành trình làm nghề nhiều năm của mình trong lĩnh vực thiết kế nội thất và phong cách sống.

