Loại hoa nhiều người chỉ để trưng vì đẹp, dùng pha trà lại hóa “thần dược”

Giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ

Một trong những công dụng nổi tiếng nhất của trà hoa cúc là khả năng trị chứng mất ngủ và lo âu. Trong hoa cúc chứa apigenin, một chất chống oxy hóa có khả năng liên kết với các thụ thể nhất định trong não bộ, giúp thúc đẩy cảm giác buồn ngủ và giảm tình trạng mất ngủ kinh niên.

Uống một tách trà ấm trước khi đi ngủ khoảng 30 phút sẽ giúp hệ thần kinh được thư giãn, đưa bạn vào giấc ngủ sâu và ngon hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi

Trà hoa cúc đóng vai trò như một chất kháng viêm tự nhiên cực kỳ hiệu quả cho đường ruột. Các hợp chất trong trà giúp làm giãn cơ hệ tiêu hóa, từ đó giảm thiểu các triệu chứng khó chịu như đầy bụng, khó tiêu, co thắt dạ dày và thậm chí là hội chứng ruột kích thích (IBS). Thói quen dùng trà sau bữa ăn không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ bụng mà còn bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi các tác nhân gây hại, ngăn ngừa nguy cơ viêm loét.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp

Hàm lượng flavones – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong trà hoa cúc có khả năng làm giảm huyết áp và nồng độ cholesterol xấu (LDL) trong cơ thể.

Việc duy trì mức huyết áp ổn định và giảm áp lực lên thành mạch giúp ngăn ngừa hiệu quả các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch hay đột quỵ. Đây là thức uống lý tưởng cho người cao tuổi hoặc những người đang gặp các vấn đề về tim mạch muốn tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng trà hoa cúc có tác dụng tích cực trong việc hạ đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Các hoạt chất trong trà giúp ngăn chặn sự gia tăng đột ngột của lượng đường trong máu sau khi ăn, đồng thời bảo vệ các tế bào tuyến tụy khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Dù không thể thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng trà hoa cúc là một thực phẩm bổ trợ tuyệt vời để duy trì chỉ số đường huyết ở mức an toàn.

Tăng cường hệ miễn dịch và làm đẹp da

Trà hoa cúc không chỉ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây cảm lạnh, viêm họng nhờ tính kháng khuẩn mà còn là "vũ khí" bí mật cho làn da. Với khả năng chống viêm và làm dịu các kích ứng, uống trà hoa cúc thường xuyên giúp làm giảm mụn nội tiết, ngăn ngừa lão hóa và mang lại vẻ rạng rỡ cho khuôn mặt. Thay vì các loại nước ngọt công nghiệp, một tách trà hoa cúc thanh mát sẽ giúp thanh lọc cơ thể (detox) và nuôi dưỡng vẻ đẹp từ sâu bên trong.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV