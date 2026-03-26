5 loài hoa đẹp với mùi hương thơm ngát lại có tác dụng đuổi muỗi, hè này bạn nhất định phải trồng

Có những loài hoa không chỉ vừa đẹp mà còn có hương thơm thơm ngát, có tác dụng "đuổi khéo" lũ muỗi trong nhà nữa. Trước khi mùa hè gõ cửa, hãy tham khảo việc trồng những loài hoa rực rỡ dưới đây để có một không gian sống vừa giàu tính thẩm mỹ lại sạch sẽ và không có các loài côn trùng khó chịu như ruồi, muỗi ghé thăm nhé.

1. Hoa Nhài (Lài)

Loài hoa này nổi tiếng với sắc trắng tinh khôi và mùi hương nồng nàn, nhất là vào ban đêm. Trong khi con người cảm thấy thư giãn với hương thơm này, thì muỗi và các loại côn trùng nhỏ lại cực kỳ sợ hợp chất linalool có trong hoa. Bạn có thể trồng một khóm nhài nhỏ ngay cửa sổ để vừa ướp hương cho căn phòng, vừa ngăn chặn muỗi xâm nhập.

2. Hoa Ngũ Sắc (Trâm Ổi)

Đây là loài hoa cực kỳ dễ sống, chịu được nắng gắt và nở hoa rực rỡ quanh năm. Cây tỏa ra một mùi hương hăng hắc đặc trưng chứa các hợp chất tự nhiên khiến muỗi mất phương hướng và không dám lại gần. Trồng ngũ sắc ở ban công hoặc hàng rào không chỉ tạo điểm nhấn màu sắc mà còn hình thành một "hàng rào bảo vệ" sinh học cho ngôi nhà.

3. Hoa Oải Hương (Lavender)

Mùi hương của oải hương chứa hàm lượng camphor cao, một chất có khả năng xua đuổi côn trùng cực kỳ hiệu quả. Ngược lại với muỗi, con người lại rất ưa chuộng hương thơm này vì nó giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Bạn nên đặt chậu oải hương ở những nơi có nhiều ánh nắng để cây tỏa hương mạnh nhất và phát huy tối đa công dụng.

4. Hoa Phong Lữ



Loại hoa này có sự đa dạng về mùi hương, nhưng dòng phong lữ hương chanh là "khắc tinh" số một của loài muỗi. Khi có làn gió nhẹ lướt qua hoặc khi bạn chạm vào lá, hương thơm mát lạnh sẽ tỏa ra mạnh mẽ giúp thanh lọc không khí. Đây là lựa chọn tuyệt vời để trồng trong chậu treo ở hiên nhà hoặc đặt cạnh lối ra vào.

5. Hoa Cúc Vạn Thọ



Cúc vạn thọ chứa chất pyrethrum, một thành phần tự nhiên thường được chiết xuất để làm thuốc diệt côn trùng. Mùi hương nồng và đặc biệt của chúng khiến muỗi, rệp cũng phải tránh xa khu vực trồng hoa. Bạn có thể trồng xen kẽ cúc vạn thọ với các loại cây cảnh khác để vừa trang trí vừa bảo vệ vườn tược khỏi sâu bọ.

Tác giả: Gia Linh (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn