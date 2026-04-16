Bí mật thú vị loài hoa trồng làm hàng rào quen thuộc ở Việt Nam

Ảnh: elledecoration. Không chỉ có giá trị trang trí, dâm bụt còn gắn liền với nhiều công dụng dân gian. Ở một số nơi, lá và hoa được dùng làm nguyên liệu trong các bài thuốc truyền thống, như hỗ trợ làm mát cơ thể hoặc chăm sóc tóc. Ngoài ra, hoa dâm bụt còn được sử dụng trong ẩm thực ở một số nền văn hóa, chẳng hạn như pha trà hoặc làm siro, mang lại hương vị thanh nhẹ và màu sắc hấp dẫn. Về mặt biểu tượng, dâm bụt mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo từng nền văn hóa. Ở Việt Nam, nó thường gắn với sự giản dị, mộc mạc và gần gũi. Trong khi đó, tại Hawaii, hoa dâm bụt được xem là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính và lòng hiếu khách. Những bông hoa đỏ rực còn có thể tượng trưng cho tình yêu nồng cháy và sức sống mạnh mẽ.