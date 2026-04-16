Bí mật thú vị loài hoa trồng làm hàng rào quen thuộc ở Việt Nam

Ảnh: Wikimedia Commons. Điểm đặc trưng của dâm bụt là cấu trúc hoa độc đáo với nhụy dài vươn ra ngoài, mang theo các hạt phấn vàng óng, tạo nên vẻ đẹp vừa mềm mại vừa nổi bật. Hoa thường nở rộ vào buổi sáng và tàn vào cuối ngày, khiến mỗi bông hoa giống như một “khoảnh khắc ngắn ngủi” của tự nhiên. Chính sự phù du này lại càng làm tăng giá trị thẩm mỹ và cảm xúc mà loài hoa mang lại. Lá dâm bụt xanh đậm, bóng, góp phần làm nền hoàn hảo cho sắc hoa rực rỡ.
Ảnh: elledecoration. Không chỉ có giá trị trang trí, dâm bụt còn gắn liền với nhiều công dụng dân gian. Ở một số nơi, lá và hoa được dùng làm nguyên liệu trong các bài thuốc truyền thống, như hỗ trợ làm mát cơ thể hoặc chăm sóc tóc. Ngoài ra, hoa dâm bụt còn được sử dụng trong ẩm thực ở một số nền văn hóa, chẳng hạn như pha trà hoặc làm siro, mang lại hương vị thanh nhẹ và màu sắc hấp dẫn. Về mặt biểu tượng, dâm bụt mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo từng nền văn hóa. Ở Việt Nam, nó thường gắn với sự giản dị, mộc mạc và gần gũi. Trong khi đó, tại Hawaii, hoa dâm bụt được xem là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính và lòng hiếu khách. Những bông hoa đỏ rực còn có thể tượng trưng cho tình yêu nồng cháy và sức sống mạnh mẽ.
Ảnh: Wikimedia Commons. Ngày nay, nhờ kỹ thuật lai tạo, Hibiscus rosa-sinensis có rất nhiều giống mới với hình dáng và màu sắc đa dạng, từ cánh đơn đến cánh kép, từ màu đơn sắc đến pha trộn độc đáo. Điều này khiến dâm bụt không chỉ dừng lại ở hình ảnh “hoa hàng rào” mà còn trở thành cây cảnh được ưa chuộng trong thiết kế sân vườn hiện đại. Có thể nói, dâm bụt là một minh chứng cho vẻ đẹp giản dị nhưng bền bỉ của thiên nhiên. Dù không kiêu sa như hoa hồng hay quý phái như lan, nó vẫn chiếm một vị trí riêng trong lòng người yêu cây cảnh, như một nét chấm phá sống động giữa đời thường.
Tác giả: T.B (tổng hợp)
