Điều gì xảy ra với dạ dày khi không ăn sáng mà uống cà phê?

Cà phê là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất trên toàn thế giới, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện hiệu suất thể thao và tăng cường chức năng não bộ. Nhiều người có thể uống cà phê khi đói an toàn, nhưng một số người khác lại gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa và triệu chứng khác.

Tăng độ axit trong dạ dày và nguy cơ ợ ​​nóng

Theo Very Well Health, cà phê là loại đồ uống có tính axit, và uống khi bụng đói có thể khiến dạ dày sản sinh ra nhiều axit hơn. Lượng axit dạ dày dư thừa gây kích ứng niêm mạc dạ dày và gây chứng ợ nóng.

Uống cà phê có thể kích thích tăng sản xuất axit trong dạ dày. Khi axit trào ngược lên thực quản, nó gây ra cảm giác nóng rát ở ngực, dẫn đến chứng ợ nóng hoặc trào ngược axit. Caffeine cũng làm giãn cơ vòng thực quản dưới, vòng cơ nằm giữa thực quản (ống dẫn thức ăn) và dạ dày, điều này càng làm tăng hiện tượng trào ngược.

Những người có tiền sử ợ nóng, bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS) có thể cần thận trọng khi uống cà phê lúc đói bụng. Nếu bạn bị ợ nóng khi uống cà phê, hãy thử ăn nhẹ hoặc ăn một bữa nhỏ trước đó. Việc có thức ăn trong dạ dày giúp ngăn ngừa việc sản sinh thêm axit dạ dày.

Nghiên cứu năm 2014 được công bố trên tạp chí Molecular Nutrition Food Research cho thấy uống cà phê rang nhạt có thể làm tăng lượng axit dạ dày nhiều hơn so với uống cà phê rang đậm. Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng ợ nóng khi uống cà phê, hãy cân nhắc chuyển sang loại cà phê rang đậm hơn.

Hấp thụ caffeine nhanh hơn

Caffeine là chất kích thích tự nhiên và gây ra cảm giác lo lắng hoặc bồn chồn. Uống cà phê khi đói có thể khiến cơ thể hấp thụ caffeine nhanh hơn. Trong khi đó, uống cà phê cùng với thức ăn sẽ làm chậm quá trình hấp thụ caffeine và giảm nguy cơ gặp các tác dụng phụ của caffeine.

Đặc biệt, cơ thể hấp thụ quá nhiều caffeine có thể dẫn đến bồn chồn, tim đập nhanh và lo lắng, đồng thời tăng nguy cơ đau đầu và tăng huyết áp.

Hầu hết chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên bạn nên hạn chế lượng caffeine tiêu thụ xuống còn 400 miligam (4-5 cốc cà phê) mỗi ngày. Tác dụng của caffeine có thể kéo dài đến 7 giờ ở người lớn, vì vậy, hãy cố gắng không uống cà phê khi bụng đói gần giờ đi ngủ.

Các vấn đề tiêu hóa

Một số người có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa khi uống cà phê lúc bụng đói. Các triệu chứng có thể bao gồm đầy hơi, chuột rút, buồn nôn, ợ nóng hoặc tiêu chảy. Trong khi đó, một số người cảm thấy thôi thúc đi đại tiện nhiều hơn. Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) còn nhận thấy khó chịu ở đường tiêu hóa hoặc tiêu chảy sau khi uống cà phê.

Thay đổi nội tiết tố

Uống cà phê khi bụng đói có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố trong cơ thể. Caffeine trong cà phê kích thích giải phóng cortisol, thường được gọi là hormone gây căng thẳng. Cortisol điều chỉnh quá trình trao đổi chất và huyết áp.

Nồng độ cortisol tăng cao làm tăng nguy cơ lo âu, cáu gắt và các vấn đề về giấc ngủ. Theo thời gian, nồng độ cortisol cao có thể dẫn đến bệnh tim và loãng xương. May mắn là sự gia tăng sản xuất cortisol do caffeine dường như không đáng kể và không liên quan đến bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

