Diễn viên phim VTV 18 tuổi sinh con rồi làm mẹ đơn thân, giờ 51 tuổi trẻ đẹp như chị em với con gái hot girl

Nhiều người vẫn nói con gái chính là “bản sao nhỏ” của mẹ, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở sự gắn bó, thấu hiểu trong cuộc sống. Đặc biệt với những người mẹ đơn thân, con gái đôi khi còn trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất.

Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ đơn thân 3 con Đào Hoàng Yến chia sẻ những hình ảnh chụp cùng cô con gái lớn Yến My kèm dòng chú thích:

"Nàng cả của Yến rất quan tâm hỏi mẹ: Mẹ ơi, bây giờ mỗi tháng mẹ cần bao nhiêu tiền để sống thật thoải mái, vui vẻ? Nàng muốn mẹ nghỉ ngơi, không phải vất vả lo toan kiếm tiền nữa. Nghe thôi đã yêu rồi.

Có con gái lớn mà yêu chiều mẹ, sướng thật!

Với Yến thì không chỉ là sướng đâu, mà cô gái thương yêu này đến với Yến như một phần thưởng to lớn Trời ban cho trước khi bước vào đời, đúng kiểu nhận phần thưởng trước khi làm nhiệm vụ. Cô ấy là một tài sản vô giá của mẹ Yến yêu!

Mẹ 51 - con 33! Dễ thương thật!

Giờ thì con đã rất trưởng thành, xinh đẹp. Mẹ vẫn tươi trẻ bên em, Trời thương quá mà.

Giờ thì đủ mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống hai nàng có thể chia sẻ với nhau, bên nhau đồng hành khắp thế giới suốt cuộc đời được rồi!".

Ai nấy dành lời khen ngợi cho mẹ đơn thân Hoàng Yến khi đã ở tuổi ngoài 50 nhưng cô vẫn sở hữu nhan sắc và ngoại hình trẻ trung, trông chẳng khác nào chị gái của con. Đồng thời phải ghen tỵ khi Hoàng Yến có con gái lớn Yến My hiểu chuyện.

- Đúng con gái là Trời ban cho mình chỗ dựa trên mọi lĩnh vực em nhỉ. Con gái chị cũng thế nên chị cảm thấy ai không có con gái là rất thiệt thòi. Không biết đâu là mẹ, đâu là con.

- Có con gái lớn thảo hiền, kiếm nhiều tiền, mẹ mãi là số một nhất quả đất luôn.

- Không nói tưởng hai chị em. Con gái chị hưởng hết các nét đẹp của mẹ! Hai mẹ con xinh quá!

- Mẹ Yến thật hạnh phúc vì có cô con gái xinh đẹp và đặc biệt rất hiểu chuyện, thương yêu mẹ. Niềm hạnh phúc an tâm suốt đời của mẹ là đây.

- Hai mẹ con em xinh như hoa hậu luôn. Mẹ nhìn trẻ quá, không nói thì tưởng là hai chị em.

- Em quá hạnh phúc, cả ba con của em đều ngoan, tình cảm mà. Cả và út bây giờ biết nhiều hơn chị hai. Mãi yêu bốn mẹ con đại gia đình em Yến nhé.

Diễn viên Hoàng Yến (sinh năm 1976), nổi tiếng với vai cô Xuyến trong Về nhà đi con và hàng loạt các vai diễn khác trong các bộ phim ăn khách như Những ngày không quên, Chủ tịch tỉnh, Trò đời,...

Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân gia đình khá lận được khi trải qua 4 đời chồng và hiện làm mẹ đơn thân 3 cô con gái.

Con gái lớn mà Hoàng Yến tâm sự phía trên là cô con gái đầu lòng được cô sinh khi ấy mới 18 tuổi. Yến My cũng từng tham gia diễn xuất một số bộ phim như "Những người độc thân vui vẻ", "Những phóng viên vui nhộn", "Chuyện chúng mình"... Không chỉ thế, cô còn có năng khiếu ca hát và từng thử sức ở các cuộc thi: "Miss teen 2011", "VietNam Idol 2012", "The Voice 2017"....

Hai con gái sau của nữ diễn viên là Yến Minh sinh năm 2001 và con gái út của Hoàng Yến - bé Mầm chào đời năm 2017 - khi bà mẹ đã ngoài 40 tuổi.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn vẻ đẹp trẻ trung sau 3 lần sinh nở và nuôi con vất vả, Đào Hoàng Yến từng cho biết, cô luôn sống vui vẻ, tính cực và kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, bà mẹ sống theo phương châm làm bạn với con để bản thân luôn trẻ hơn mà các con thoải mái khi ở bên cạnh mẹ.

"Đúng là tôi và các con như những người bạn. Tôi coi hai con mình là hai người bạn thân nhất, đáng tin nhất. Tất cả trải nghiệm đã qua tôi đều chọn thời điểm thích hợp để kể và lắng nghe sự đón nhận của hai bạn ấy. Tôi muốn con càng lớn thì cũng sẽ càng bản lĩnh hơn trong những vấn đề cuộc sống mang lại. Phải thừa nhận các con tôi rất cứng cáp, thậm chí bản lĩnh hơn tôi nữa" - nữ diễn viên từng thổ lộ.

Mẹ đơn thân Hoàng Yến thoải mái chia sẻ, tâm sự với các con, đặc biệt là 2 cô con gái lớn về mọi chuyện trong cuộc sống, thậm chí là cách yêu, cách chọn đàn ông.

"Tôi dạy con cách để không phải chạy theo đàn ông, làm sao để họ biết giữ gìn mình thay vì cứ phải lo đi giữ họ. Tình yêu thật ra mang tới sung sướng bao nhiêu, cũng mang lại cho con người đau khổ bấy nhiêu. Cũng chính vì thế, tôi muốn các con đủ bản lĩnh để vững vàng trên mọi bước đường đời.

Còn cách chọn đàn ông thì không ai khuyên được ai đâu. Con tim và lý trí mỗi người khác nhau mà. Dù sao thì tôi luôn ủng hộ sự lựa chọn của con mình và sẽ luôn ở bên con bất cứ khi nào con cần, đó mới là điều quan trọng nhất".

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống và hôn nhân, điều khiến Hoàng Yến tự hào nhất chính là ba cô con gái ngoan ngoãn, tình cảm và luôn ở bên mẹ.

Việc trở thành mẹ từ rất sớm từng là thử thách lớn, nhưng cũng chính điều đó giúp nữ diễn viên có một người bạn đồng hành đặc biệt trong cuộc đời. Giờ đây, khi con gái đã trưởng thành, có thể quan tâm, chia sẻ và yêu thương mẹ theo cách rất riêng, Hoàng Yến không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà còn thêm trân trọng hành trình làm mẹ của mình.

Có lẽ với nhiều phụ nữ, hạnh phúc giản dị nhất chính là khi con cái lớn lên tử tế, hiểu chuyện và luôn ở bên cạnh mình như một điểm tựa ấm áp suốt cuộc đời.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn