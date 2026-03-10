Giả mạo Facebook người quen lừa 30 triệu đồng, hai đối tượng bị tạm giữ

Hai đối tượng ở Quảng Trị giả mạo Facebook nhắn tin mượn tiền đã bị Công an phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/2/2026, Công an phường Hưng Đạo tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1985, trú tại Tiểu Bàng 2, phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 30 triệu đồng thông qua hình thức nhắn tin mượn tiền trên mạng xã hội.

Đối tượng Hồ Ngọc Trung

Theo trình báo, các đối tượng đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người quen chị Tuyến, sau đó giả mạo nhắn tin qua Messenger để mượn tiền. Tin tưởng là người quen thật, chị Tuyến đã chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền qua lại nhằm che giấu dấu vết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương xác minh, truy vết các giao dịch liên quan và nhanh chóng làm rõ hai đối tượng gồm Hồ Ngọc Trung (SN 2007, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (SN 2006, trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị). Hai đối tượng đã bị tạm giữ và đưa về TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Thanh Sáu

Công an phường Hưng Đạo khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nhận tin nhắn mượn tiền qua mạng xã hội, cần chủ động gọi điện xác minh trước khi chuyển tiền và tăng cường bảo mật tài khoản cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Tác giả: Tuấn Linh-Nguyễn Gia

Nguồn tin: vov.vn