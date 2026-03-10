Giá vé tàu xe đồng loạt tăng, hàng không lo càng bay càng lỗ

Một số nhà xe đã phải tăng giá vé 36% do chi phí nhiên liệu tăng cao. Ảnh: Y Kiện.

Đà tăng của giá xăng dầu trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang tạo áp lực lớn lên ngành vận tải. Trước chi phí nhiên liệu leo thang, nhiều doanh nghiệp từ đường sắt, xe khách đến hàng không buộc phải tính đến việc điều chỉnh giá vé và cước vận chuyển.

Giá vé tàu hỏa, xe khách đồng loạt tăng

Từ ngày 8/3, Công ty CP Vận tải đường sắt đã chính thức tăng giá vé vận tải hành khách 10% và tăng 15% giá cước vận chuyển hàng hóa.

Theo doanh nghiệp, mức điều chỉnh trên được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng duy trì chất lượng dịch vụ, vận hành an toàn và ổn định.

Chỉ trong hơn 1 tuần lễ tính từ ngày 28/2, giá xăng dầu đã tăng 30-40% và dự kiến còn leo thang trước tình hình chiến sự ở Trung Đông ngày càng căng thẳng.

Không chỉ ngành đường sắt, hoạt động vận tải đường bộ cũng ghi nhận nhiều hãng xe khách đang rục rịch tăng giá. Từ ngày 8/3, nhà xe Hải Luân (tuyến Đắk Lắk - TP.HCM/Cần Thơ) sẽ tăng giá cước thêm 50.000 đồng/vé.

Đại diện doanh nghiệp cho biết trong thời gian gần đây, giá xăng dầu tăng cao đột biến, dẫn đến chi phí vận hành của nhà xe cũng tăng lên đáng kể.

"Mặc dù nhà xe đã cố gắng giữ ổn định giá vé trong suốt thời gian qua, nhưng để đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ, an toàn cho mỗi chuyến đi và sự thoải mái của quý khách, chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá vé", đại diện nhà xe nói thêm.

Tương tự, nhà xe Ngọc Thương (tuyến TP.HCM - Bình Định) cũng tăng giá 20.000 đồng/vé.

Đại diện nhà xe cho biết nguyên nhân tăng giá là thời gian gần đây, giá dầu diesel trên thị trường có xu hướng tăng mạnh, kéo theo nhiều chi phí vận hành của nhà xe như nhiên liệu, bảo dưỡng phương tiện và chi phí hoạt động tuyến cũng tăng đáng kể.

"Khi chi phí vận hành giảm, nhà xe sẽ xem xét điều chỉnh mức giá phù hợp", đại diện nhà xe nói thêm.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên một số tuyến xe liên tỉnh, chủ yếu do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu diesel.

Cụ thể, hiện có 6 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh tăng giá trên 28 tuyến, với mức tăng từ 5% đến 36%, tùy theo cự ly và loại hình phương tiện.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Toàn Thắng đã điều chỉnh giá vé trên 19 tuyến, mức tăng từ 17% đến 36% (như tuyến Bến xe Miền Đông mới - Xuyên Mộc, Bến xe Miền Tây - Bà Rịa...)

Hàng không càng bay càng lỗ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hà Anh - chủ một đại lý vé máy bay tại TP.HCM cho biết đã ghi nhận giá vé máy bay tăng khoảng 10-20% ở các chuyến bay đi châu Âu trong thời gian tới do các hãng bay Trung Đông như Emirates, Qatar Airways hay Etihad Airways đang hạn chế hoạt động.

Hiện, giá vé máy bay nội địa đang ở mức ổn định do không phải mùa cao điểm. Tuy nhiên, mức giá đang có xu hướng nhích dần do cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè đang tới dần.

Ngành hàng không đối diện áp lực lớn khi chi phí nhiên liệu tăng cao. Ảnh: Khánh Huyền.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết trong trường hợp giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng gấp đôi. "Khi đó, càng bay càng lỗ", ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ tại cuộc họp với Cục Hàng không Việt Nam vừa qua.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, giá nhiên liệu Jet A1 đã tăng gấp 3 lần so với trước khi xảy ra xung đột, khiến chi phí khai thác của các hãng bay có thể tăng thêm 60-70%.

Xung đột tại Trung Đông khiến nhiều quốc gia trong khu vực đóng cửa không phận, làm gián đoạn các tuyến bay quốc tế kết nối giữa châu Âu và châu Á. Điều này buộc nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, kéo dài thời gian bay và làm gia tăng chi phí vận hành.

Các đơn vị cung cấp xăng dầu cũng cho biết đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động vận tải hàng không. Giá dầu diesel tăng cũng khiến chi phí khai thác tại các cảng hàng không chịu thêm áp lực.

Trước thực tế này, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang cùng các đơn vị trong ngành đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực chi phí cho các hãng bay. Trong đó bao gồm đề xuất cơ quan quản lý giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT cũng như điều chỉnh một số mức giá, phí dịch vụ hàng không; kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ làm việc với các quốc gia liên quan để đảm bảo các lô hàng nhiên liệu đã ký kết được vận chuyển về Việt Nam đúng kế hoạch.

Ngoài ra, Cục Hàng không cũng cho biết đã đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét nới hạn mức tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và các hãng hàng không.

Tác giả: Diệu Thanh

Nguồn tin: znews.vn