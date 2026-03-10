Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi dưới 11 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/3, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Trong 24 giờ qua, tại Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện mưa và mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ tại nhiều nơi giảm khoảng 3–4 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi giảm trên 5 độ so với trước đó.

Không khí lạnh đang tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước, khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm rõ rệt, vùng núi có nơi dưới 11 độ.

Dự báo trong chiều tối 10/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 14–17 độ; riêng vùng núi Bắc Bộ từ 11–14 độ, có nơi dưới 11 độ.

Tại Hà Nội, thời tiết không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15–17 độ.

Theo dự báo chi tiết, trong đêm 10/3 và ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ trung bình phổ biến từ 18–20 độ; vùng núi từ 16–18 độ. Riêng hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên có nhiệt độ trung bình khoảng 20–22 độ.

Trên biển, đêm 10/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao từ 2–4m, biển động.

Tại khu vực Giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 2–4m, biển động. Từ ngày 11/3, gió có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động với sóng cao từ 2–4m.

Cảnh báo mưa dông và thời tiết nguy hiểm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng.

Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế trên biển.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV