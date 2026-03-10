Cách tiết kiệm nhiên liệu thời xăng dầu tăng giá

Giá xăng tăng cao khiến khoản chi tiêu cho việc đổ nhiên liệu để di chuyển hàng ngày của người dân cũng tăng theo. Vì vậy, mọi người cũng đang cố gắng tìm ra những cách hay giải pháp để tiết kiệm nhiên liệu nhất, qua đó giúp giảm chi tiêu. Đồng thời, người dân cũng được khuyến khích hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên đi chung xe, làm việc từ xa để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển.

Vậy trước khi giá xăng dầu giảm, bạn có thể áp dụng một số biện pháp dưới đây được các chuyên gia kỹ thuật khuyên làm để giúp tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng xe cá nhân:

- Điều chỉnh động cơ: Theo Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), động cơ được điều chỉnh hợp lý có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu thêm 4%. Sửa chữa những vấn đề nghiêm trọng như cảm biến oxy bị lỗi có thể tăng hiệu suất nhiên liệu đến 40%. Và cũng đừng bỏ qua bất kỳ một tín hiệu đèn báo lỗi động cơ nào.

- Bơm lốp xe đủ căng: Lốp xe được bơm đủ căng có thể tăng hiệu suất nhiên liệu đến 3,3%. Lốp xe được bơm căng sẽ an toàn hơn và bền hơn. Lốp xe non hơi có thể giảm hiệu suất nhiên liệu đi 0,3% cho mỗi psi giảm trong áp suất của 4 lốp xe. Đừng chỉ dựa vào hệ thống kiểm soát áp suất lốp để phát hiện lốp xe bị non hơi, tốt nhất hãy kiểm tra lốp bằng công cụ đo thích hợp một lần một tháng và xem hướng dẫn sử dụng xe để biết thêm thông tin.

- Làm sạch lọc gió: Sẽ rất khó để có thể chạy xe nếu bạn không thể thở. Một tấm lọc gió đầy bụi khiến động cơ phải hoạt động vất vả hơn và cho phép những tạp chất dễ dàng xâm nhập vào làm hư hại động cơ. Thay lọc gió bị tắc bẩn sẽ giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu đến 14%, theo EPA. Ở những mẫu xe hiện đại, thay lọc gió bị tắc và bẩn còn giúp cải thiện khả năng tăng tốc của xe.

- Dùng đúng loại dầu động cơ: Ma sát khiến động cơ hoạt động vất vả hơn và dầu nhớt sẽ giúp giảm ma sát động cơ. Vì vậy hãy sử dụng loại dầu nhớt được khuyến nghị bởi nhà sản xuất để tăng hiệu suất nhiên liệu lên 1-2%.

- Kiểm tra nắp bình nhiên liệu: Nắp bình nhiên liệu bị lỏng hoặc không vừa không chỉ khiến đèn báo lỗi động cơ phát tín hiệu sai mà còn khiến hàng triệu lít nhiên liệu bốc hơi mỗi năm.

- Tránh lắp phụ kiện ngoại cỡ: Lắp vào hốc bánh xe chiếc vành ngoại cỡ và vỏ lốp siêu thấp trông có vẻ ngầu nhưng việc này lại làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Vành và lốp xe lớn hơn còn cản trở lăn bánh, gia tăng trọng lượng của hệ thống treo, tác động tới khí động học, tiêu hao nhiều nguyên liệu hơn và còn có thể ảnh hưởng tới chất lượng chuyến đi. Nghiêm trọng hơn, nó còn có thể gây nguy hiểm khi phanh hay đánh lái.

- Lập kế hoạch cho chuyến đi: Đưa con đến trường? Đi mua hàng tạp hóa? Hãy vạch sẵn lộ trình và thời gian để tránh khung giờ cao điểm giao thông.

EPA cho biết cứ 45 kg hàng hóa sẽ tiêu tốn thêm 2% nhiên liệu – thậm chí còn nhiều hơn ở các mẫu xe nhỏ hơn.

- Loại bỏ bớt hàng hóa: Hàng hóa khiến xe phải hoạt động nhiều và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn. EPA cho biết cứ 45 kg hàng hóa sẽ tiêu tốn thêm 2% nhiên liệu – thậm chí còn nhiều hơn ở các mẫu xe nhỏ hơn. Chở hàng bằng giá nóc xe giảm hiệu suất nhiên liệu tới 5%.

Khoảng 0,25 lít nhiên liệu sẽ được dùng để chống lại cản gió, vì vậy khi chở hàng trên nóc xe, hiệu suất nhiên liệu sẽ giảm. Ngay cả giá nóc trống cũng có thể ảnh hưởng đến khí động học, vì vậy hãy tháo chúng ra khi không sử dụng.

Các đồ dùng, hàng hóa nào không thực sự cần thiết thì bạn nên bỏ đi hoặc cất ở nhà để xe không phải chịu tải gây tốn nhiên liệu.

- Đi chậm lại: Việc khởi động một chiếc xe sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn so với việc duy trì chuyển động của xe. Tăng tốc một cách nhẹ nhàng khi qua các nút giao và tránh xa đèn giao thông. Tránh tăng tốc đột ngột hoặc lái xe ở tốc độ quá cao và phanh gấp, bởi những hành động này có thể giảm hiệu suất nhiên liệu tới 33% trên đường cao tốc và 5% khi lái xe trong thành phố.

Bạn có thể đi được quãng đường dài hơn 10-15% bằng cách lái xe với tốc độ 90km/h thay vì 104km/h. Theo Bộ Tài nguyên Canada (Natural Resources Canada), tốc độ tiết kiệm nhiên liệu nhất là từ 50 - 80 km/h.

- Tránh chạy không tải quá lâu: Nếu bạn phải chờ đợi trong một hàng xe dài kẹt cứng trong khi ngoài trời không quá nóng, hãy tắt động cơ. Chạy không tải vẫn tiêu thụ nhiên liệu dù bạn không di chuyển thêm mét nào. Một chiếc xe có thể tiêu thụ hết 1 lít nhiên liệu mà không di chuyển mét nào nếu để động cơ chạy không tải. Mặc dù khởi động lại xe sẽ tiêu hao một lượng nhỏ nhiên liệu, nhưng chạy không tải 15 phút có thể đốt cháy gần một lít nhiên liệu.

- Sử dụng điều hòa một cách phù hợp: Điều hòa không khí làm giảm hiệu suất nhiên liệu đến 10%. Nếu nhiệt độ ngoài trời và không khí cho phép, hãy cân nhắc sử dụng tốc độ quạt gió cao hơn để lưu thông không khí thay vì hạ thấp nhiệt độ điều hòa. Ở tốc độ dưới 64 km/h, hãy cân nhắc hạ cửa sổ xe xuống nếu chất lượng không khí chấp nhận được thay vì sử dụng điều hòa. Ở tốc độ trên 72 km/h, lực cản gió sẽ gây ra sức cản lớn và sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn so với chạy điều hòa.

- Chạy xe ở số cao: Khi lái xe số sàn, sử dụng số cao nhất có thể để giữ cho vòng quay động cơ thấp, bởi vì vòng quay thấp tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Nhưng cũng đừng lạm dụng quá mẹo này và làm xe chết máy. Nếu bạn lái xe số tự động, hãy nhấc bàn chân ra khỏi bàn đạp để ngớt ga và hộp số sẽ nhảy số nhanh hơn. Tất cả các mẫu xe Chevrolet với hộp số tự động đều có hộp số 6 cấp với tỉ lệ truyền cao hơn để giảm số vòng quay động cơ ở tốc độ trung bình, giúp tiết kiệm nhiên liệu.

- Kiểm soát hành trình: Nếu xe của bạn có tính năng kiểm soát hành trình, hãy bật nó lên, đặc biệt khi đang đi trên đường cao tốc. Kiểm soát hành trình ngăn việc tăng tốc và do đó giúp tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tăng và giảm tốc một cách chừng mực. Tính năng này hiệu quả nhất khi được dùng kết hợp với cài đặt hộp số ở chế độ "economy" hoặc "auto". Đừng dùng kiểm soát hành trình khi đi dưới trời mưa lớn hoặc đường quá ướt.

- Để xe tự trôi hoặc về số đến khi dừng lại: Khi lái xe số tự động trong khu vực giao thông dày đặc, bạn có thể để xe tự trôi về phía trước bởi vì những xe sử dụng hộp số tự động có thể tự tiến về phía trước mà không cần dùng sức mạnh động cơ. Hãy về số đến khi dừng xe nếu lái xe số sàn. Không cần để chân lên bàn đạp ga khi xe đang chạy.

Động cơ hiện đại sẽ gần như sẽ không phải dùng chút nhiên liệu nào mà chỉ cần đủ để xe không bị dừng lại. Động cơ sẽ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn khi nổ máy tại chỗ với hộp số ở số trung bình.

Bộ Công thương khuyến nghị có thể hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không cần thiết; ưu tiên đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp cho quãng đường ngắn. Bảo dưỡng phương tiện định kỳ, kiểm tra lốp xe đúng áp suất, thay dầu nhớt đúng hạn, tắt máy khi dừng đỗ lâu giúp giảm 10-15% lượng xăng tiêu hao. Lái xe tiết kiệm nhiên liệu, giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, hạn chế chạy tốc độ cao không cần thiết. Chuyển đổi phương tiện, cân nhắc sử dụng xe điện, xe hybrid hoặc phương tiện sử dụng nhiên liệu sinh học theo lộ trình từ ngày 1/6/2026. Đối với doanh nghiệp, xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng quy trình sản xuất, vận tải; áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001. Tối ưu hóa logistics, sắp xếp tuyến vận chuyển hợp lý, tăng tải trọng mỗi chuyến hàng, giảm số lượt xe chạy rỗng. Đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cấp máy móc, thiết bị sản xuất, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) cho các hoạt động phụ trợ. Khuyến khích làm việc từ xa khi có thể để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển. Khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không lý do, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng, người dân cần chủ động phản ánh đến Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đường dây nóng: 1900 888 655) và Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương để kịp thời xử lý. Theo Bộ Công Thương, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, nhưng nguồn cung thì lại hữu hạn. Trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran gây bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu, mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia. Người dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông hãy đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm cùng Nhà nước: không hoang mang, không tích trữ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả - vì lợi ích chung của đất nước và vì một tương lai năng lượng bền vững.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: Báo VOV