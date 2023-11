Điều động, bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải được điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và Trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải đã có quá trình gần 18 năm công tác tại Công an tỉnh Nghệ An. Quá trình công tác, nhất là trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí đã phát huy trí tuệ, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Công an Nghệ An đạt được nhiều thành tích, chiến công lớn, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh nhà.

Dù trên cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, được Đảng ủy Công an trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật là Công an tỉnh Nghệ An có 8 năm liên tục được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 8 năm liên tục được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính.

Ghi nhận những thành tích, nỗ lực của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Bộ Công an đã có quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn những cống hiến, đóng góp của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải đối với lực lượng Công an Nghệ An trong thời gian qua.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng mong muốn và tin tưởng rằng, trên cương vị mới, sẽ có không ít những khó khăn, thách thức, trọng trách nặng nề hơn, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, quyết liệt và sâu sát trong Lãnh đạo, chỉ đạo cùng tinh thần của người con xứ Nghệ anh hùng, quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, bằng kinh nghiệm công tác nhiều năm ở cơ sở, đã trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực, phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị có nhiều biện pháp, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra nhiều đột phá, tạo điểm nhấn cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải đã gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến Ban Thường vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương trong Công an Nghệ An

Đặc biệt, trên cương vị mới, đơn vị mới là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải luôn quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Nghệ An trong thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, là “cầu nối” để tăng cường gắn kết giữa Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Quảng Trị trên mọi mặt công tác.

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải đã gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến Ban Thường vụ, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương đã luôn quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Thường vụ và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, thông tin, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ để Công an hai tỉnh Nghệ An – Quảng Trị tạo dựng mối quan hệ phối hợp, gắn bó mật thiết hơn trong thời gian tới.

