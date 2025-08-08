Thái Nguyên có Phó Chủ tịch mới

Ông Bùi Văn Lương sinh ngày 2/9/1976, quê quán tỉnh Thái Nguyên, tốt nghiệp Đại học Xây dựng Cầu - Đường; Đại học Công nghệ thông tin, Đại học chuyên ngành Tiếng Anh và là Tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý Kinh tế, trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Thường trực tỉnh uỷ Thái Nguyên chúc mừng tân Phó Chủ tịch Bùi Văn Lương.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch UBND TP Phổ Yên, Bí thư Thành ủy Phổ Yên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: cand.com.vn