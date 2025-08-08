Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong nước

Thái Nguyên có Phó Chủ tịch mới

Tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) ngày 7/8/2025, thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên với 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Văn Lương sinh ngày 2/9/1976, quê quán tỉnh Thái Nguyên, tốt nghiệp Đại học Xây dựng Cầu - Đường; Đại học Công nghệ thông tin, Đại học chuyên ngành Tiếng Anh và là Tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý Kinh tế, trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Thường trực tỉnh uỷ Thái Nguyên chúc mừng tân Phó Chủ tịch Bùi Văn Lương.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch UBND TP Phổ Yên, Bí thư Thành ủy Phổ Yên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: cand.com.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Bùi Văn Lương ,phó chủ tịch tỉnh ,thái nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP