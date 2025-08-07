Thủ tướng: Địa phương nêu vướng mắc vận hành chính quyền hai cấp để Trung ương tháo gỡ

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Nhiều mục tiêu đạt được trong thách thức

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh mặc dù có nhiều thách thức đặt ra song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ, ngành, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, không để ai thiếu ăn thiếu mặc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi phải chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả, khi tình hình thế giới phức tạp, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỉ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan.

Các động lực tăng trưởng mới đi vào cuộc sống chưa mạnh mẽ; thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà, vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người nghèo, nhân dân sống ở vùng biên giới, hải đảo còn khó khăn; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình; các địa phương nêu các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ... - Ảnh: VGP

Hài hòa các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình; các địa phương nêu ra các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ. Các chính sách sắp tới, nhất là chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá hỗ trợ nhau hài hoà, đồng bộ cho phát triển.

Các bộ, ngành, địa phương cần làm gì để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đặc biệt rút ra bài học kinh nghiệm gì từ đầu năm đến giờ, 5 năm qua để tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn để đạt các mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Cùng đó, việc cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế tư nhân cần phải phân tích, đánh giá thêm. Vừa qua, tình hình cho thấy các doanh nghiệp gia nhập thị trường nhiều hơn, các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường giảm nhiều hơn.

Với các công trình sắp khởi công và khánh thành, cần thống kê và phân loại thêm để đánh giá Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đang đi vào cuộc sống. Phân tích trong số các công trình thì bao nhiêu công trình là của Nhà nước, bao nhiêu là của tư nhân, cơ cấu vốn của Nhà nước và khu vực tư nhân… để nhấn mạnh phương châm vốn Nhà nước là dẫn dắt, vốn mồi, dẫn dắt các nguồn vốn khác.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ