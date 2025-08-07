Bộ trưởng nêu giải pháp xử lý người mặc trang phục vũ trang, an ninh, nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

Bên trong khu sản xuất kẹo rau Kera tại Công ty Asia Life - sản phẩm liên quan đến quảng cáo "lố" chất lượng - Ảnh: MINH NGỌC

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh, thành gửi đến trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng có sử dụng hình ảnh cá nhân mặc trang phục lực lượng vũ trang, an ninh, cựu chiến binh trên các trang mạng xã hội nhằm tạo lòng tin, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Cử tri một số tỉnh đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp người nổi tiếng, nghệ sĩ quảng cáo các sản phẩm, nhất là thực phẩm sai sự thật.

Bổ sung các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quảng cáo

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết thời gian qua Bộ tập trung triển khai nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo không đúng sự thật.

Cụ thể, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 (có hiệu lực từ 1-1-2026).

Theo đó, bổ sung một điều riêng quy định về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Trong đó, họ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định khác của pháp luật có liên quan về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính năng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện quảng cáo.

Xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo; kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo; trường hợp chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thì không được giới thiệu về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp nội dung quảng cáo không bảo đảm các yêu cầu.

Minh bạch trong hoạt động quảng cáo: công khai thông báo về việc thực hiện quảng cáo, phân biệt rõ ràng thông tin quảng cáo với thông tin đăng tải, chia sẻ thông thường trên mạng xã hội.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về quảng cáo trên mạng. Theo quy định mới, hoạt động quảng cáo trên không gian mạng đã được quy định cụ thể.

Có quy định về dấu hiệu nhận biết hoạt động quảng cáo trên mạng; trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo trên mạng.

Yêu cầu giải pháp kiểm tra, giám sát nội dung quảng cáo; quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Bổ sung quy định về yêu cầu đối với nội dung quảng cáo: nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác, rõ ràng; không gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp quảng cáo có yêu cầu phải ghi chú, khuyến cáo, cảnh báo phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ, dễ tiếp cận.

Bộ cho biết đã gửi văn bản đến các cơ quan báo chí, các đơn vị hoạt động truyền hình, mạng xã hội trong nước và nước ngoài, đại lý quảng cáo, nhãn hàng... yêu cầu nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo.

Đồng thời tăng cường quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thuốc, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...

Xử lý nhiều trường hợp người nổi tiếng, nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

Bộ cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm. Trong thời gian qua, Bộ đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan.

Việc này để triển khai cơ chế phối hợp liên ngành tập trung rà soát, xử lý các trường hợp người nổi tiếng, các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng quảng cáo, tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng với chất lượng sản phẩm, gây ảnh hưởng niềm tin, sức khỏe của người dân.

Như trường hợp Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục; BTV Quang Minh, MC Vân Hugo, MC Quyền Linh, diễn viên Doãn Quốc Đam, MC Hoàng Linh.

Trong quá trình xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo tới đây, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định, chế tài xử lý vi phạm đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật với các trường hợp người chuyển tải sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật.

Với các quảng cáo trên mạng, đặc biệt trên các nền tảng quảng cáo xuyên biên giới, khó xác định được danh tính người quảng cáo, Bộ yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới chủ động rà quét AI để ngăn chặn nội dung và tài khoản quảng cáo vi phạm.

Bộ trưởng cũng nêu rõ giải pháp tăng cường triển khai đào tạo, tập huấn phổ biến pháp luật cho nghệ sĩ, KOL, nhất là các quy định pháp luật về cung cấp nội dung trên mạng, quảng cáo, nộp thuế. Kết nối chặt chẽ với các công ty quảng cáo, truyền thông để phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo của nghệ sĩ, KOL. Triển khai các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khả năng “tự đề kháng” cho người dân để nhận diện cảnh giác với quảng cáo có dấu hiệu vi phạm và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ