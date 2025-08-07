Thủ tướng yêu cầu ưu tiên bố trí nhà ở cho cán bộ gặp khó khăn sau sáp nhập

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Ngày 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia…

Tháo gỡ vướng mắc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc bám sát các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ; bám sát thực tiễn để điều hành, thích ứng tình hình, linh hoạt, kịp thời đã mang lại hiệu quả.

Trong đó, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt những tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan những dự án tồn đọng, kéo dài; tập trung cho công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Bước đầu vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ chính quyền quản lý hành chính là chính sang chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân là chính.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; cả 3 khu vực đều tăng trưởng; chỉ số CPI bình quân tháng 7 tăng 3,19% so cùng kỳ, bình quân 7 tháng tăng 3,26%.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá thời gian tới những khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi vì tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, bão lũ diễn biến hết sức cực đoan.

Vì vậy các bộ ngành địa phương cần rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan tới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là việc phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, kiểm tra để phục vụ tốt nhân dân.

Đặc biệt, trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, Thủ tướng yêu cầu bộ ngành địa phương cần rà soát những cán bộ, công chức nào trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính gặp khó khăn về chỗ ở thì phải được ưu tiên bố trí chỗ ở, xong trước 15-8.

Ngân hàng Nhà nước có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, trong nước để có giải pháp thích ứng kịp hời, linh hoạt, hiệu quả, huy động sức mạnh tối đa của đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của trí tuệ. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả.

Sẽ có nghị quyết về thích ứng linh hoạt với thuế đối ứng của Mỹ

Ngành ngân hàng phải bảo đảm quản trị thông minh, ứng dụng công nghệ số, giảm chi phí từ đó giảm lãi suất cho vay, kiểm soát nợ xấu, kiểm soát dòng tiền đi vào đúng các lĩnh vực tăng trưởng; khẩn trương trình dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong tháng 8 này.

Chính sách tài khoá phải mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tăng thu ngân sách nhà nước trên 25%, tiết kiệm chi theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, tập trung cho an ninh quốc phòng, các công trình trọng điểm quốc gia, an sinh xã hội, nhất là giáo dục, y tế, cụ thể là lo tiền ăn trưa cho học sinh, củng cố giáo dục, y tế cơ sở.

Bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công 100%; số hoá việc thu thuế, hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia; nghiên cứu giảm thuế, phí, lệ phí có lộ trình. Khẩn trương đề xuất hoàn thành đề xuất các tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán – là kênh huy động vốn rất quan trọng.

Với các nghị quyết của Bộ Chính trị để thực hiện bộ tứ chiến lược (cải cách thể chế, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế), cần có công cụ đo lường việc thực hiện chính xác, từ đó làm rõ trách nhiệm, đôn đốc đúng địa chỉ. Xây dựng nghị quyết của Chính phủ thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ.

Bảo đảm lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hoá thiết yếu không được để thiếu hụt. Về giáo dục, phải rà soát lại các trường lớp bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp" cho khai giản; tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; tổng kết phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Triển khai nghị định quy định cho các đối tượng được ưu tiên về visa và mở rộng ưu tiên visa cho một số nước; làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức ca nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc chuẩn bị dự án giải phóng mặt bằng cho các dự án tuyến đường sắt tốc độ cao…

