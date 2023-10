Diễn tập cấp cứu bệnh nhân, nhóm nam sinh cấp 3 khiến dân mạng 'cười ra nước mắt'

Hiện nay, ngoài những giờ học trên lớp, các trường học còn tổ chức thêm những tiết học ngoài giờ, nhằm dạy cho học sinh thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Mới đây, một trường cấp 3 ở Vĩnh Phúc vừa tổ chức cho học trò thực hiện các thao tác và kỹ năng cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Các bạn học sinh thực hiện diễn tập cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông khiến dân mạng cười ngất. Nguồn: THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Phúc).

Điều khiến nhiều người phải chú ý chính là màn diễn tập cấp cứu của các bạn học sinh. Sự vụng về, lúng túng ở những lần đầu tiên thực hiện khiến dân mạng không khỏi cười ngất. Chính vì thế, nam sinh đóng vai bệnh nhân dù được đưa đi cấp cứu nhưng lại bị "hành" đau đớn hơn cả lúc gặp tai nạn.

Trong tình huống giả định này, một nam sinh diễn cảnh không may gặp tai nạn trên đường

Nhóm học sinh đến cấp cứu nhưng sự lúng túng, vụng về khiến nam sinh đóng vai bệnh nhân không khỏi "hú vía"

Tình huống này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Màn cấp cứu này khiến người xem cười đau bụng, còn nam sinh đóng vai bệnh nhân cảm thấy hú vía vì đây chỉ là diễn tập.

Tuy nhiên, qua đây, những tiết học rất thực tiễn này nhận được nhiều sự thích thú từ hội học trò. Không chỉ giúp các bạn học sinh giải tỏa căng thẳng mà còn giúp các bạn nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống gặp phải trong đời thường.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn