Điện giật ở Ấn Độ khiến 16 người thiệt mạng thương tâm

Vụ việc bắt nguồn khi một trạm biến áp ven sông Akaknanda phát nổ, khiến luồng điện dẫn sang cây cầu khiến một nhân viên canh gác bị điện giật. Khi cảnh sát và dân làng đến địa điểm trên để kiểm tra thì bị điện giật theo.

Sự cố khiến ít nhất 16 người chết và 11 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do điện giật. Trong khi đó, báo Hindu Times dẫn lời người đứng đầu Công an quận Chamoli Parmendra Doval khẳng định lan can của con đập tại nhà máy này bị nhiễm điện, khiến những người chạm vào bị giật.

Các quan chức địa phương cho biết trong số các nạn nhân tử vong vì điện giật có ít nhất 1 cảnh sát và 3 thành viên dân phòng. Lực lượng chức năng cũng đưa ra phỏng đoán nhóm dân phòng gặp nạn khi đang cố gắng cứu nhân viên cảnh sát trên.

Nạn nhân được đưa khỏi hiện trường vụ điện giật. Ảnh: ANI.

Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị và cảnh sát cùng các đội cứu hộ đã đến hiện trường và bắt đầu các hoạt động cứu trợ.

Thủ hiến Pushkar Singh Dhami của bang Uttarakhand đã ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông cũng chỉ thị chính quyền chi hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng 500.000 rupee (144 triệu đồng) mỗi người và 100.000 rupee cho mỗi người bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết đã trao đổi với ông Dhami về vụ việc và tuyên bố chính quyền đang hỗ trợ điều trị các nạn nhân bị thương.

Ông Shah cũng bày tỏ lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân. "Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và cầu chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục", ông viết trên Twitter.

Tác giả: Thảo Nguyên