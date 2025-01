Diễn biến trái chiều bất động sản Nghệ An

“Thanh khoản gia tăng, giá bất động sản ở một số phân khúc đất nền, nhà ở thương mại, chung cư nội đô tăng mạnh. Thị trường bất động sản Nghệ An bước vào giai đoạn phục hồi, hướng tới nhu cầu ở thực. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp chưa có nhiều chuyển biến tích cực”, ông Trần Ngọc Ba – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đánh giá.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Nghệ An hết sức trầm lắng trong thời gian qua.



Nghỉ dưỡng “ngủ đông”

Ghi nhận thực tế cho thấy, khung cảnh ảm đạm, vắng lặng vẫn đang hiện hữu tại nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các địa điểm giao dịch rơi vào tình trạng trầm lắng tương tự, các nhà đầu tư thứ cấp, khách hàng cũng không mấy mặn mà đối với loại phân khúc hạng sang này.

Chưa kể, đơn vị chủ đầu tư nhận nhiều áp lực đến từ khả năng tiếp cận vốn thông qua các kênh tín dụng, dòng tiền đổ vào bất động sản vẫn đang đóng băng, cùng hệ quả của hậu suy thoái kinh tế toàn cầu khiến cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục “ngủ đông”.

Lấy ví dụ điển hình như Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ tại xã Nghi Yên và xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An do Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ làm chủ đầu tư. Sau nhiều năm kể từ ngày được phê duyệt quyết định đầu tư, dự án này vẫn chưa thể hoàn thành. Nguyên do được đại diện chủ đầu tư lý giải rằng do thị trường bất động sản ở phân khúc nghỉ dưỡng vẫn đang bị đóng băng.

“Mặc dù đã đủ điều kiện mở bán, thủ tục pháp lý đầy đủ nhưng thị trường quá kém, ế ẩm nên chúng tôi đành phải chấp nhận cảnh “ngủ đông” một thời gian. Không chỉ riêng chúng tôi, giai đoạn này, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều chung tình trạng khó khăn như vậy” – đại diện chủ đầu tư cho hay.

Ở góc nhìn chung về thị trường, ông Trần Ngọc Ba – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An cho rằng, triển vọng thị trường bất động sản Nghệ An có dấu hiệu tích cực hơn nhờ nhiều yếu tố tác động. Tuy nhiên, riêng về bất động sản nghỉ dưỡng thì thách thức vẫn đang hiện hữu, thị trường ở phân khúc này hết sức ảm đạm, chưa có dấu hiệu phục hồi. Đây cũng là tình trạng chung của các tỉnh, thành phố trong nước.

“Căn cứ vào số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm vừa qua cho thấy, phần lớn khách nước ngoài chọn Phú Quốc làm điểm dừng chân, còn lại đến rải rác ở các tỉnh, thành phố khác trong nước. Điều này đã nói lên tình cảnh khó khăn của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Nghệ An nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung. Dự kiến năm 2025, con đường phục hồi ở phân khúc này vẫn còn chậm và nhiều thách thức” – ông Trần Ngọc Ba đánh giá.

Đất nền, chung cư “tăng nhiệt”

Trái ngược với hình ảnh trầm lắng nêu trên, thời gian gần đây, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận tín hiệu khá tích cực ở một số phân khúc như đất nền, chung cư khi giá cả có sự tăng nhẹ và dễ thanh khoản. Các khoản thu về thuế đất gia tăng cũng phần nào thể hiện sự phục hồi về nguồn cung tại 2 phân khúc này.

Nguyên nhân được giới chuyên gia chỉ ra, đó là việc sáp nhập TX Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc vào TP Vinh cùng sự đột phá từ hạ tầng, quy hoạch đã thúc đẩy thị trường bất động sản ở phân khúc đất nền, chung cư trở nên sôi động trong thời gian vừa qua.

Giá căn hộ chung cư ở Nghệ An tăng cao nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ nguồn cầu.

Đi sâu từng phân khúc cụ thể, thị trường căn hộ chung cư ghi nhận sự tăng giá khá mạnh trong năm 2024. Hiện tại, giá căn hộ chung cư phân khúc bình dân đang dao động từ 18 - 20 triệu đồng/m2, phân khúc cao cấp tăng lên 25 - 27 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Đơn cử, giá các căn hộ chung cư đang sắp bàn giao ở đường Phan Bội Châu, TP Vinh đều có giá từ 25 - 27 triệu đồng/m2 tùy theo căn và tầng đẹp.

Thời điểm này, TP Vinh cũng đang triển khai xây dựng các dự án chung cư đã được cấp phép nhiều năm trước, dự kiến trong năm 2025 sẽ cung ứng khoảng gần 1.200 căn hộ chung cư. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An còn triển khai 3 dự án nhà ở xã hội, dự kiến năm 2025 đưa vào sử dụng, sẽ cung cấp thêm được gần 700 căn hộ, góp phần bình ổn thị trường chung cư.

Còn đối với phân khúc đất nền ở Nghệ An là thị trường rất được ưa chuộng và khá dễ giao dịch. Giá cả phân khúc này không tăng mạnh như thời điểm "sốt đất" ở giai đoạn trước mà hầu hết trở về nhu cầu thực. Mặt khác, nhiều khách hàng, nhà đầu tư thứ cấp tham gia vào thị trường hầu hết là những người có sẵn tài chính. Họ hướng tới đầu tư dài hạn, mua với mục đích làm tài sản tích trữ, để dành, ít “lướt sóng” như trước đây.

Cũng theo đại diện Sở Xây dựng Nghệ An thông tin, kể từ đầu tháng 9/2024 đến nay, thị trường bất động sản ở Nghệ An có dấu hiệu ấm trở lại, nhưng khả năng “sốt đất” sẽ không xảy ra, thị trường bất động sản đang được định hướng để phát triển bền vững, lành mạnh hơn.

Một số chuyên gia dự kiến, trong thời gian tới, thị trường bất động sản Nghệ An sẽ có thêm tín hiệu khởi sắc khi hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa. Chưa kể việc hàng loạt nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đổ bộ vào Nghệ An sẽ góp phần thúc đẩy nguồn cung - cầu các loại hình bất động sản trên địa bàn tỉnh này phát triển tốt hơn trong chu kỳ mới.

