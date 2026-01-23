Diễn biến mới tại dự án 940 triệu USD của Best Pacific ở Nghệ An

Khu công nghiệp Thọ Lộc (VSIP Nghệ An 2) ở Nghệ An. Ảnh: Duy Nguyễn
Trao đổi với Nhadautu.vn vào sáng ngày 23/1, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, dự án MEGA TEXTILE – VIETNAM do Tập đoàn Best Pacific làm chủ đầu tư sẽ được khởi công vào ngày mai (24/1).
Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào cuối tháng 11/2024.
Khi được chấp thuận, dự án dự kiến thực hiện trên diện tích hơn 51,18 ha, tại khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) (Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2), xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An).
Mục tiêu đầu tư dự án là thành lập doanh nghiệp hoạt động chế xuất. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp là vải các loại; đai các loại; sợi màu; bán thành phẩm cắt; trang phục; đai vòng ; dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng và các công trình phụ trợ.
Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Giai đoạn 1 sẽ xây dựng các hạng mục: nhà xưởng, nhà kho, phòng lab, văn phòng, nhà ăn, nhà đa năng, các công trình phụ trợ khác (trạm xử lý nước thải, hạ tầng kĩ thuật,...), đường giao thông nội bộ và cây xanh. Tổng diện tích khoảng 16,5 ha, độ cao tối đa 5 tầng.
Giai đoạn 2 sẽ xây dựng các hạng mục: nhà xưởng, nhà kho, phòng lab, văn phòng, nhà ăn, trạm xử lý nước thải, đường giao thông nội bộ và cây xanh. Tổng diện tích khoảng 17,4 ha, độ cao tối đa 5 tầng.
Giai đoạn 3 xây dựng các hạng mục như: nhà xưởng, nhà kho, phòng lab, văn phòng, nhà ăn, trạm xử lý nước thải, đường giao thông nội bộ và cây xanh. Tổng diện tích khoảng 17,3 ha, độ cao tối đa 5 tầng.
Tổng vốn đầu tư của dự án là 14.775,9 tỷ đồng (tương đương 590 triệu USD). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án hơn 7.377,9 tỷ đồng, tương đương 295 triệu USD, chiếm tỷ lệ 50% tổng vốn đầu tư và còn lại là vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án đến ngày 8/2/2073, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.
Tuy nhiên, đến nay dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó, dự án sẽ được thực hiện trên diện tích 67,5 ha, với tổng mức đầu tư 940 triệu USD. Quy mô lao động dự kiến khoảng 15.000 người, triển khai theo 4 giai đoạn với tiến độ hoàn thành và đưa giai đoạn 1 vào hoạt động từ quý II/2028.
Mục tiêu của dự án là sản xuất và gia công vải dệt, đai các loại, sản xuất quần áo, trang phục cho các thương hiệu lớn trên toàn thế giới như: Victoria Secret, Uniqlo, FILA, Triumph…
Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất và suất vốn trung bình trên diện tích đất lớn nhất trong các dự án cùng lĩnh vực của tỉnh Nghệ An tính đến thời điểm hiện tại.
Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Mega Textile Singapore Private Limited (có trụ sở tại 138 Cecil Street, #13-02 Cecil Court, Singapore) được thành lập ngày 18/2/2022. Đây là doanh nghiệp được sở hữu 100% bởi Best Pacific International Holdings Limited - một công ty đã được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.
Best Pacific là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vải và đai cung cấp cho các thương hiệu đồ thể thao và đồ lót hàng đầu thế giới.
Tại Việt Nam, Tập đoàn Best Pacific đã xây dựng nhà máy đầu tiên ở tỉnh Hải Dương từ năm 2016, giải quyết việc làm cho hơn 1.600 lao động. Mega Textile - Vietnam là dự án có quy mô lớn nhất của Tập đoàn Best Pacific.
Tác giả: Văn Dũng
Nguồn tin: nhadautu.vn