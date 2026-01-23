Cận cảnh băng giá ở đỉnh Mẫu Sơn khi nhiệt độ còn -0,1 độ C

Nhiều du khách đã tới đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) để tận hưởng không khí băng giá lúc 10h sáng 22-1 - Ảnh: Trạm Khí tượng Mẫu Sơn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 22-1, ông Hoàng Quốc Huy - Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, Lạng Sơn) - cho biết nhiệt độ thấp nhất đo được tại Mẫu Sơn hôm nay chỉ còn -0,1 độ C. "Đây là mức thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này", ông Huy cho hay.

Theo vị này, băng giá xuất hiện từ 5h sáng nay, nhiệt độ lúc 6h là 0,3 độ C. Đến khoảng 7h, nhiệt độ tụt xuống còn 0,2 độ C. Sau đó đến 8h, nhiệt độ giảm xuống -0,1 độ C và duy trì cho đến 10h sáng 22-1.

Do thời tiết khắc nghiệt, Trạm trưởng Trạm khí tượng Mẫu Sơn khuyến cáo người dân và du khách chuẩn bị đầy đủ quần áo, mũ, găng tay, giày giữ nhiệt cho đầu, mặt, tay, chân và phòng tránh trơn trượt khi di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sáng sớm 22-1, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ nhiều nơi giảm từ 4-10 độ C.

Trong đó, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - cao hơn 1.500m, nhiệt độ thấp nhất chỉ 0,2 độ C.

Nhiệt độ giảm sâu kèm sương mù dày khiến hơi ẩm trong không khí ngưng kết và đóng băng trên bề mặt cây cối, hàng rào sắt thép và các vật dụng ngoài trời. Tại đỉnh Mẫu Sơn, nhiều cây cỏ bị phủ một lớp băng giá khiến cành lá đổ rạp.

Băng giá bám trên thảm cỏ và lá cây tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn khi nhiệt độ giảm xuống gần 0 độ C - Ảnh: Trạm Khí tượng Mẫu Sơn

Các lan can kim loại xuất hiện vân băng rõ nét, bề mặt trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi lại - Ảnh: THÀNH CÔNG

Du khách từ nơi khác đến cũng cần tuân thủ hướng dẫn an toàn của cơ quan chức năng, tránh sự cố đáng tiếc - Ảnh: Trạm Khí tượng Mẫu Sơn

Trước đợt rét đậm, rét hại, ngành khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân ở các khu vực miền núi chủ động phòng chống rét đậm, rét hại cho con người và vật nuôi, cây trồng. Không chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, đồng thời che chắn chuồng trại, đảm bảo vật nuôi có đầy đủ thức ăn và phủ ni lông bảo vệ mạ, cây non. Ngoài ra, người nông dân cần thường xuyên theo dõi, xử lý kịp thời sâu hại, dịch bệnh. Các gia đình chú ý giữ ấm cho người già, trẻ em để hạn chế rủi ro sức khỏe.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ