Cảnh sát Malaysia thông tin vụ bê bối nhập tịch

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia sắp được làm sáng tỏ.

Thông tin được công bố chiều 22/1 bởi Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CID), Datuk Rusdi Mohd Isa, sau quá trình điều tra kéo dài với quy mô lớn. Theo PDRM, cơ quan chức năng tiếp nhận tổng cộng 45 đơn trình báo và tiến hành lấy lời khai của 43 cá nhân để phục vụ công tác xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy quá trình cấp quốc tịch Malaysia cho 7 cầu thủ nói trên được thực hiện đúng quy trình hành chính hiện hành. Tuy nhiên, khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều bất thường trong các giấy tờ chứng minh nguồn gốc và điều kiện nhập tịch được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ gửi FIFA.

PDRM cho biết xác định hai cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ việc, song danh tính các nghi phạm hiện chưa được công bố. Vụ án đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia, liên quan đến hành vi lừa đảo và gian lận. Trong trường hợp đủ căn cứ kết luận phạm tội, các đối tượng có thể đối mặt với mức án từ 1 đến 10 năm tù, kèm theo tiền phạt và các hình phạt bổ sung khác theo quy định.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đến thời điểm này chưa bị kết luận có hành vi vi phạm. Trước đó, Ủy ban Điều tra độc lập (IIC) từng chỉ ra nhiều điểm bất thường trong quá trình nhập tịch cầu thủ, song chưa xác định rõ trách nhiệm cụ thể.

Với kết luận mới từ PDRM, Malaysia được cho là đã tiến thêm một bước quan trọng trong việc làm rõ bản chất vụ việc. Đây cũng được xem là cơ sở để FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) xem xét các bước xử lý tiếp theo, trong bối cảnh làn sóng tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn