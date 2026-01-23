Làm đẹp bằng muối: Phương pháp đơn giản mà hiệu quả không ngờ

Làm sạch và cải thiện làn da

Muối có khả năng làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và hỗ trợ se khít lỗ chân lông. Việc sử dụng muối để rửa mặt đúng cách có thể giúp làn da thông thoáng, giảm bóng dầu và trở nên săn chắc hơn.

Chỉ cần hòa một lượng nhỏ muối tinh với vài giọt nước, thoa nhẹ nhàng lên mặt đã được làm sạch, sau đó massage theo chuyển động tròn trong vài phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Kiên trì thực hiện trước khi đi ngủ có thể giúp da sáng hơn và hạn chế tình trạng da nhờn.

Ngoài ra, muối còn hỗ trợ loại bỏ mụn đầu đen. Sau khi rửa mặt sạch, có thể thoa nước muối loãng lên vùng da nhiều mụn, để trong 5-10 phút rồi massage nhẹ. Các tinh thể muối sẽ giúp cuốn đi bụi bẩn và cồi mụn, trả lại làn da sạch sẽ hơn.

Đối với phụ nữ sau sinh, muối rang nóng cho vào túi vải chườm lên mặt hoặc vùng bụng cũng được nhiều người áp dụng nhằm giúp da săn chắc và hỗ trợ đào thải độc tố.

Muối không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ trong chăm sóc sắc đẹp nếu được sử dụng đúng cách

Thư giãn cơ thể, cân bằng tinh thần

Muối biển còn được sử dụng như một liệu pháp thư giãn tự nhiên. Có thể hòa muối biển vào nước tạo thành dung dịch đặc, thoa đều lên cơ thể (tránh vùng da non và vết thương hở), nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi tắm lại bằng nước ấm kết hợp massage nhẹ nhàng.

Một cách khác là hòa khoảng 500g muối biển vào bồn nước ấm để ngâm mình sau khi đã tắm sạch. Trong quá trình ngâm, massage nhẹ toàn thân để giúp cơ thể thư giãn, da được thanh lọc và tinh thần trở nên dễ chịu hơn. Phương pháp này nên thực hiện khoảng một lần mỗi tuần.

Ngoài ra, ngâm mình trong bồn nước ấm có thả muối hạt, kết hợp dùng bọt biển mềm massage toàn thân cũng giúp da săn chắc, mịn màng và giảm căng thẳng hiệu quả.

Những công dụng làm đẹp khác của muối

Chăm sóc tóc và da đầu: Hòa muối cùng phèn chua trong nước ấm, thoa lên da đầu và massage nhẹ vài phút, sau đó ủ tóc khoảng 10 phút rồi xả sạch. Cách này giúp giảm ngứa, hạn chế gàu và giảm rụng tóc. Có thể thực hiện 1-2 lần mỗi tháng hoặc thường xuyên hơn nếu da đầu gặp vấn đề.

Giảm bầm tím do chấn thương: Xát nhẹ muối quanh vùng bị bầm có thể giúp tan máu tụ và hạn chế sưng tấy.

Vệ sinh và chăm sóc mắt: Nước muối loãng có tác dụng làm sạch, sát khuẩn nhẹ cho mắt, giúp mắt đỡ mỏi, sáng và trong hơn. Với người thường xuyên đeo kính hoặc làm việc nhiều với màn hình, rửa mắt bằng nước muối sinh lý giúp giảm cảm giác khó chịu. Trường hợp viêm mũi, đỏ mắt hoặc bụi rơi vào mắt, nên sử dụng nước muối sinh lý chuyên dụng để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV