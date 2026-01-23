Cấp cứu thành công sản phụ vỡ tử cung trong lần mang thai thứ 9

Sản phụ là chị H.T.K. (sinh năm 1989), trú xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, mang thai lần thứ 9, thai khoảng 35 tuần tuổi (theo siêu âm), có tiền sử mổ lấy thai 2 lần, không khám thai định kỳ.

Khoảng 10h30 ngày 21/1, sản phụ đột ngột đau bụng dữ dội kèm ra máu âm đạo đỏ tươi, được đưa vào Trung tâm Y tế Buôn Đôn cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán thai suy, thai lần 9, 35 tuần, tiền sản giật nặng/vết mổ cũ 2 lần và được chuyển tuyến khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ xác định tình trạng tương tự chẩn đoán ban đầu, lập tức kích hoạt báo động toàn viện, phối hợp hồi sức tích cực, chuẩn bị máu và chỉ định mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ghi nhận tử cung vỡ dọc, máu tràn ổ bụng với số lượng lớn.

Được cấp cứu kịp thời, sản phụ K. đã qua cơn hiểm nghèo, sức khoẻ ổn định.

Trước tổn thương nghiêm trọng, ê-kíp phẫu thuật buộc phải cắt tử cung toàn phần, bảo tồn hai phần phụ. Bệnh nhân mất khoảng 2.000 ml máu, được truyền 3 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương tươi, đồng thời đặt dẫn lưu và kiểm soát cầm máu. Sau khoảng 2 giờ phẫu thuật, sản phụ được chuyển về khoa Hồi sức tích cực theo dõi. Nhờ cấp cứu kịp thời và hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn cải thiện.

Bác sĩ CKI Trần Ngọc Thắng, Trưởng Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đây là trường hợp vỡ tử cung đặc biệt nguy hiểm trên nền sản phụ đa sản, có tiền sử mổ lấy thai nhiều lần và không được quản lý thai kỳ. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Qua ca bệnh, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, đặc biệt là các trường hợp đa sản, có sẹo mổ cũ trên tử cung hoặc bệnh lý thai kỳ, cần khám thai định kỳ và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường để được can thiệp kịp thời, bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi.

Tác giả: Tuấn Long

Nguồn tin: Báo VOV