YouTube sẽ đối phó với rác AI thế nào?

Neal Mohan chia sẻ định hướng YouTube trong năm 2026. Ảnh: Vox.

CEO YouTube Neal Mohan đặt mục tiêu biến năm 2026 thành thời điểm nhiều nhà sáng tạo có thể xây dựng các mô hình kinh doanh quy mô lớn và bền vững. Đồng thời, ông kỳ vọng trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò chất xúc tác, giúp các nhà sáng tạo tăng tốc quá trình này.

Trong thư ngỏ thường niên gửi cộng đồng YouTube, ông Mohan khẳng định nền tảng này sẽ siết chặt việc kiểm soát nội dung AI rác, kém chất lượng, đồng thời tăng cường các cơ chế bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Động thái này phản ánh thách thức cân bằng nền tảng video lớn nhất thế giới phải đối mặt trong quá trình tiếp tục mở rộng quy mô.

Hollywood Reporter cho rằng có lẽ quan trọng nhất nằm ở việc Mohan tập trung vào đẩy lùi “AI slop”, thuật ngữ chỉ những nội dung AI rác được sản xuất hàng loạt và đưa lên các nền tảng. Đồng thời, thuật toán vẫn tạo điều kiện cho những dạng nội dung mới công nghệ này có thể tạo ra.

Bài học vị CEO chia sẻ trong 20 năm qua là không áp đặt định kiến nào lên hệ sinh thái nhà sáng tạo. “Ngày nay, những xu hướng từng bị xem là kỳ lạ như ASMR hay xem người khác chơi game đã trở thành hiện tượng phổ biến”, ông viết.

Theo Mohan, sự trỗi dậy của AI đang làm gia tăng lo ngại về làn sóng nội dung kém chất lượng, thường được gọi là “AI slop”. Với vai trò là một nền tảng mở, YouTube vẫn tạo điều kiện cho nhiều hình thức biểu đạt tự do, nhưng đồng thời phải đảm bảo tính thoải mái cho người dùng.

CEO YouTube nhấn mạnh, sự cởi mở này đi kèm trách nhiệm duy trì trải nghiệm xem chất lượng cao. Để hạn chế sự lan rộng của nội dung AI chất lượng thấp, nền tảng đang tiếp tục củng cố các hệ thống đã chứng minh hiệu quả trong việc chống spam, clickbait và giảm thiểu nội dung lặp lại, kém giá trị.

YouTube Shorts cũng sẽ có nhiều thay đổi lớn, bao gồm việc bổ sung các định dạng mới như hình ảnh tĩnh. Đồng thời, Mohan nhấn mạnh loạt sản phẩm phục vụ tăng trưởng doanh thu, trong đó có các công cụ hỗ trợ hợp tác thương hiệu, cho phép nhà sáng tạo linh hoạt thêm hoặc gỡ các tích hợp nhãn hàng đối với nội dung trong thư viện.

Bên cạnh đó, Mohan cũng làm nổi bật những cải tiến trong hệ thống kiểm soát dành cho nội dung trẻ em và thanh thiếu niên. Phụ huynh sẽ có quyền chủ động lớn hơn trong việc quản lý nội dung của con em.

Trong bức thư, ông nhấn mạnh “4 lĩnh vực YouTube cần làm đúng trong năm 2026” khi công nghệ này tiếp tục lan rộng. Ở mảng sáng tạo, CEO YouTube cho biết nền tảng này đang phát triển các công cụ AI giúp người dùng tạo Shorts với hình ảnh cá nhân, đồng thời mở rộng khả năng thử nghiệm âm nhạc.

Mohan cho biết tương tự như bộ tổng hợp âm thanh, Photoshop hay CGI từng tạo ra bước ngoặt cho ngành sáng tạo, AI sẽ trở thành đòn bẩy mới cho những nhà sáng tạo sẵn sàng khai thác công nghệ.

AI sẽ định hình lại trải nghiệm người xem bằng các tính năng như tự động lồng tiếng, giúp nội dung tiếp cận khán giả toàn cầu. Tuy vậy, Mohan thừa nhận sự phát triển nhanh chóng của AI kéo theo nhiều rủi ro, đặc biệt là vấn đề nội dung kém chất lượng và giả mạo.

Ông cảnh báo việc phân biệt giữa nội dung thật và nội dung do AI tạo ra ngày càng khó, nhất là với các trường hợp deepfake. Trước bối cảnh này, YouTube cho biết sẽ siết chặt các biện pháp minh bạch và bảo vệ người dùng, bao gồm gắn nhãn nội dung AI và triển khai công cụ giúp nhà sáng tạo bảo vệ hình ảnh, danh tính cá nhân.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn