Án mạng vì mâu thuẫn đất đai

Ngày 22/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lô Kim Trọng (31 tuổi), trú xã Sơn Lâm (Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là Lô Văn M. (SN 1989) - cậu ruột của bị cáo.

Lô Kim Trọng sống cùng cậu ruột tại nhà ông bà ngoại. Khoảng cuối năm 2024, trong thời gian Trọng đi làm ăn xa, ở nhà người cậu bán đất của ông bà. Sau khi biết tin, Trọng tức giận vì cho rằng cậu không nói với mình.

Bị cáo Lô Kim Trọng tại phiên tòa.

Chiều 31/7/2025, do bức xúc chuyện cậu bán đất của ông bà nên giữa Trọng và người cậu xảy ra tranh cãi. Anh M. nói với Trọng “mi bán đất của ông bà ngoại cho mi ở phía sau nhà, rồi đi nơi khác mà ở”.

Cho rằng cậu muốn đuổi mình ra khỏi nhà nên Trọng bức xúc, chạy vào phòng ngủ lấy con dao. Thấy Trọng cầm con dao, anh M. thách thức “mi đâm đi”. Sau lời thách thức của người cậu, Trọng đâm một nhát vào vùng đầu anh M.

Khi nạn nhân phản kháng, xô đẩy Trọng ngã xuống sân, gã thanh niên này tiếp tục đâm vào người M. Hai bên tiếp tục giằng co thì được một người chạy đến can ngăn, giật lấy con dao trên tay Trọng.

Anh M. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 1/8/2025 thì tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp. Sau đó, Lô Kim Trọng đến Công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Quá trình xét xử, bị cáo thể hiện sự hối lỗi về hành vi của bản thân. Bị cáo thừa nhận mâu thuẫn chuyện đất đai và cho rằng cậu có lời nói ý đuổi mình ra khỏi nhà ông bà nên bức xúc.

Đại diện gia đình bị hại bày tỏ đây là sự việc đặc biệt đau lòng, khi cháu phải vào tù còn cậu thì qua đời. Gia đình không yêu cầu bồi thường dân sự và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Kim Trọng 18 năm tù.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn