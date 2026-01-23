Tổng Bí thư Tô Lâm, 2 lãnh đạo chủ chốt và 7 Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Trung ương khóa XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách công bố, trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 người tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Giáo sư, tiến sĩ Luật học.

Ông là Ủy viên Trung ương các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. Ông trải qua nhiều chức vụ công tác như Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê TP Cần Thơ. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Trần Thanh Mẫn từng là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê ở Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Trần Cẩm Tú từng là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trước khi trở thành Thường trực Ban Bí thư.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử Trung ương khóa XIV

Trong khối các cơ quan Đảng, một Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử Trung ương khóa mới là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV và được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII hồi tháng 5-2024.

Ông Lê Minh Hưng từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nắm giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong gần một nhiệm kỳ. Sau đó, ông làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (vào tháng 5-2024).

Bà từng trải qua các chức vụ như Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Trung ương khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị hồi tháng 5-2024.

Ông từng trải qua các chức vụ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3 Đại tướng thuộc lực lượng vũ trang tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình. Ông có 2 khóa tham gia Trung ương là XII, XIII và Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Đại tướng Phan Văn Giang giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2021.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII và được bầu vào Bộ Chính trị hồi tháng 8-2024.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, sinh năm 1962, quê ở Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (vào tháng 5-2024).

Trong danh sách tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và được bầu giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII vào tháng 1-2025. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM và các đại biểu Đoàn Đảng bộ TPHCM, sáng 21-1 - Ảnh: QUANG PHÚC/SGGP

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông từng trải qua nhiều chức vụ như Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phó thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Theo chương trình ngày mai (23-1), buổi sáng, đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất; buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc. Cũng theo thông lệ, sau khi Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Trung ương sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tác giả: Thành Chung - Tiến Long

Nguồn tin: tuoitre.vn